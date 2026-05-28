Экс-участники «Отпетых мошенников» судятся за название группы

Бывший участник группы «Отпетые мошенники» Сергей Аморалов подал иск против Игоря Богомазова. Музыкант требует запретить экс-коллеге использовать товарный знак коллектива.

© Соцсети «Отпетых мошенников»

Аморалов утверждает, что Богомазов незаконно использует бренд «Отпетые мошенники» в интернете, рекламе и на концертах без его согласия. Также музыкант требует взыскать с бывшего коллеги 200 тыс. рублей.

Как сообщает Mash, иск зарегистрировали в Арбитражном суде Москвы в феврале 2026 года. Заседание по делу назначено на июнь.

Спор между участниками группы длится уже несколько лет. В 2022 году Богомазов заявлял, что Аморалов единолично оформил права на товарный знак без согласия остальных музыкантов.

Сейчас Богомазов выступает под псевдонимом Гарик Богомазов, а Аморалов даёт концерты под названием «ОМ» вместе с музыкантом Алексеем Радченко.

Группа «Отпетые мошенники» была создана в 1996 году. В классический состав вошли Сергей Аморалов, Игорь Богомазов и Вячеслав Зинуров, известный как Том Хаос. Коллектив получил премии «Золотой граммофон», «Песня года» и «Стопудовый хит». Богомазов покинул группу в 2011 году. Аморалов и Том Хаос тогда объясняли его уход проблемами с алкоголем.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

«Суицид, долги и обвинения в убийстве: что стало с «Отпетыми мошенниками»»