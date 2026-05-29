Известный рэпер выпустил абсурдную песню на основе мема 67 для школьников

Материал создан совместно соSberZvuk

Gazan — «67 (Six Seven)»: текст песни, интересные факты, клип, слушать трек

Анастасия Шубина

Рэпер Gazan не смог пройти мимо бессмысленного мема «six seven» и сделал на его основе абсурдную композицию, попавшую в российские чарты. «Рамблер» делится текстом трека, а также рассказывает историю его создания. Послушать песню можно здесь, а скачать её в память телефона — в приложении музыкального сервиса.

Gazan — «67 (Six Seven)»: текст песни

[Интро: Gazan]

6-7

[Припев: Gazan & POLI]

6-7, 6-7 (Yeah)

6-7, 6-7, uh-uh

6-7, 6-7 (Yeah)

6-7, 6-7, uh-uh

6-7, 6-7 (Yeah)

6-7, 6-7, uh-uh

6-7, 6-7 (Yeah)

6-7, 6-7

[Интерлюдия: Gazan & POLI]

— Hello, girl

— Hi

— What’s your name? (Whoop)

— My name is Poli

— Oh, goddamn (He-he). What’s your number?

— Oh, my number?

— Yes

— 6-7

— Stop. 6-7?

— Yeah

[Припев: Gazan & POLI]

6-7, 6-7 (Yeah)

6-7, 6-7, uh-uh

6-7, 6-7 (Yeah)

6-7, 6-7, uh-uh-uh

6-7, 6-7 (Yeah)

6-7, 6-7, uh-uh

6-7, 6-7 (Yeah)

6-7, 6-7

[Куплет: Gazan]

Te-te-te-tell me every day-day, will you be mine? (Whoo)

Maybe on Saturday (Yeah) e-even after nine

Tell me, tell me every day-day, I don’t need eleven (Nah)

Remember, baby, only 6-7, yeah

[Припев: Gazan & POLI]

6-7, 6-7 (Yeah)

6-7, 6-7, uh-uh

6-7, 6-7 (Yeah)

6-7, 6-7, uh-uh-uh

6-7, 6-7 (Yeah)

6-7, 6-7, uh-uh

6-7, 6-7 (Yeah)

6-7, 6-7

Gazan — «67 (Six Seven)»: перевод текста

[Интро: Gazan]

6-7

[Припев: Gazan & POLI]

6-7, 6-7 (Да)

6-7, 6-7, А-а

6-7, 6-7 (Да)

6-7, 6-7, А-а

6-7, 6-7 (Да)

6-7, 6-7, А-а

6-7, 6-7 (Да)

6-7, 6-7

[Интерлюдия: Gazan & POLI]

— Привет, малышка

— Привет

— Как тебя зовут? (Воу)

— Меня зовут Поли

— О, чёрт возьми (Хе-хе). Какой твой номер?

— О, мой номер?

— Да

— 6-7

— Стоп. 6-7?

— Да

[Припев: Gazan & POLI]

6-7, 6-7 (Да)

6-7, 6-7, А-а

6-7, 6-7 (Да)

6-7, 6-7, А-а-а

6-7, 6-7 (Да)

6-7, 6-7, А-а

6-7, 6-7 (Да)

6-7, 6-7

[Куплет: Gazan]

Ска-ска-ска-скажи мне каждый день, будешь ли ты моей? (У-у-у)

Может быть, в субботу (Да) даже после девяти

Скажи мне, скажи мне каждый день-день, мне не нужно одиннадцать (Нет)

Помни, малышка, только 6-7, да

[Припев: Gazan & POLI]

6-7, 6-7 (Да)

6-7, 6-7, А-а

6-7, 6-7 (Да)

6-7, 6-7, А-а-а

6-7, 6-7 (Да)

6-7, 6-7, А-а

6-7, 6-7 (Да)

6-7, 6-7

Gazan — «67 (Six Seven)»: история создания

Трек «67 (Six Seven)» был выпущен 13 февраля 2026 года. Автором музыки и текста указан Константин Жуков, то есть сам Gazan.

Композиция стала быстрым ответом на уже разогнанный в TikTok-мем «67», который пришёл из США. Там фраза «six seven» сначала появилась в треке рэпера Skrilla «Doot Doot (6 7)» (2024), а потом быстро стала популярна в соцсетях. Её стали использовать просто как абсурдный и бессмысленный возглас. Люди кричали «six seven», делали жесты и снимали реакции. В основном тренд стал вирусным среди школьников. Никакого глубокого смысла он не нёс.

Gazan взял именно эту пустую, гипнотическую сторону мема и сделал из неё трек, который легко разлетается в клипах.

Gazan — «67 (Six Seven)»: клип

Gazan выпустил официальный клип на песню «67 (Six Seven)» на следующий день после релиза. В нём он предстаёт в роли баскетболиста, который знакомится с девушкой на трибуне. На видеоплатформе YouTube ролик набрал более 25 миллионов просмотров.

Gazan — «67 (Six Seven)»: интересные факты

  1. Gazan известен ироничными вирусными треками, построенными на интернет-мемах. Среди самых известных — «Абу Бандит» и «Бархатные Тяги».
  2. В клипе на песню можно увидеть жену рэпера Gazan — певицу Poli.
  3. Песня «67 (Six Seven)» длится меньше полутора минут, но для популярности в соцсетях этого достаточно.

