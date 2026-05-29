Известный рэпер выпустил абсурдную песню на основе мема 67 для школьников

Gazan — «67 (Six Seven)»: текст песни, интересные факты, клип, слушать трек
Рэпер Gazan не смог пройти мимо бессмысленного мема «six seven» и сделал на его основе абсурдную композицию, попавшую в российские чарты. «Рамблер» делится текстом трека, а также рассказывает историю его создания.
Gazan — «67 (Six Seven)»: текст песни
[Интро: Gazan]
6-7
[Припев: Gazan & POLI]
6-7, 6-7 (Yeah)
6-7, 6-7, uh-uh
6-7, 6-7 (Yeah)
6-7, 6-7, uh-uh
6-7, 6-7 (Yeah)
6-7, 6-7, uh-uh
6-7, 6-7 (Yeah)
6-7, 6-7
[Интерлюдия: Gazan & POLI]
— Hello, girl
— Hi
— What’s your name? (Whoop)
— My name is Poli
— Oh, goddamn (He-he). What’s your number?
— Oh, my number?
— Yes
— 6-7
— Stop. 6-7?
— Yeah
[Припев: Gazan & POLI]
6-7, 6-7 (Yeah)
6-7, 6-7, uh-uh
6-7, 6-7 (Yeah)
6-7, 6-7, uh-uh-uh
6-7, 6-7 (Yeah)
6-7, 6-7, uh-uh
6-7, 6-7 (Yeah)
6-7, 6-7
[Куплет: Gazan]
Te-te-te-tell me every day-day, will you be mine? (Whoo)
Maybe on Saturday (Yeah) e-even after nine
Tell me, tell me every day-day, I don’t need eleven (Nah)
Remember, baby, only 6-7, yeah
[Припев: Gazan & POLI]
6-7, 6-7 (Yeah)
6-7, 6-7, uh-uh
6-7, 6-7 (Yeah)
6-7, 6-7, uh-uh-uh
6-7, 6-7 (Yeah)
6-7, 6-7, uh-uh
6-7, 6-7 (Yeah)
6-7, 6-7
Gazan — «67 (Six Seven)»: перевод текста
[Интро: Gazan]
6-7
[Припев: Gazan & POLI]
6-7, 6-7 (Да)
6-7, 6-7, А-а
6-7, 6-7 (Да)
6-7, 6-7, А-а
6-7, 6-7 (Да)
6-7, 6-7, А-а
6-7, 6-7 (Да)
6-7, 6-7
[Интерлюдия: Gazan & POLI]
— Привет, малышка
— Привет
— Как тебя зовут? (Воу)
— Меня зовут Поли
— О, чёрт возьми (Хе-хе). Какой твой номер?
— О, мой номер?
— Да
— 6-7
— Стоп. 6-7?
— Да
[Припев: Gazan & POLI]
6-7, 6-7 (Да)
6-7, 6-7, А-а
6-7, 6-7 (Да)
6-7, 6-7, А-а-а
6-7, 6-7 (Да)
6-7, 6-7, А-а
6-7, 6-7 (Да)
6-7, 6-7
[Куплет: Gazan]
Ска-ска-ска-скажи мне каждый день, будешь ли ты моей? (У-у-у)
Может быть, в субботу (Да) даже после девяти
Скажи мне, скажи мне каждый день-день, мне не нужно одиннадцать (Нет)
Помни, малышка, только 6-7, да
[Припев: Gazan & POLI]
6-7, 6-7 (Да)
6-7, 6-7, А-а
6-7, 6-7 (Да)
6-7, 6-7, А-а-а
6-7, 6-7 (Да)
6-7, 6-7, А-а
6-7, 6-7 (Да)
6-7, 6-7
Gazan — «67 (Six Seven)»: история создания
Трек «67 (Six Seven)» был выпущен 13 февраля 2026 года. Автором музыки и текста указан Константин Жуков, то есть сам Gazan.
Композиция стала быстрым ответом на уже разогнанный в TikTok-мем «67», который пришёл из США. Там фраза «six seven» сначала появилась в треке рэпера Skrilla «Doot Doot (6 7)» (2024), а потом быстро стала популярна в соцсетях. Её стали использовать просто как абсурдный и бессмысленный возглас. Люди кричали «six seven», делали жесты и снимали реакции. В основном тренд стал вирусным среди школьников. Никакого глубокого смысла он не нёс.
Gazan взял именно эту пустую, гипнотическую сторону мема и сделал из неё трек, который легко разлетается в клипах.
Gazan — «67 (Six Seven)»: клип
Gazan выпустил официальный клип на песню «67 (Six Seven)» на следующий день после релиза. В нём он предстаёт в роли баскетболиста, который знакомится с девушкой на трибуне. На видеоплатформе YouTube ролик набрал более 25 миллионов просмотров.
Gazan — «67 (Six Seven)»: интересные факты
- Gazan известен ироничными вирусными треками, построенными на интернет-мемах. Среди самых известных — «Абу Бандит» и «Бархатные Тяги».
- В клипе на песню можно увидеть жену рэпера Gazan — певицу Poli.
- Песня «67 (Six Seven)» длится меньше полутора минут, но для популярности в соцсетях этого достаточно.
