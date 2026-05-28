Анита Цой стала народной артисткой Башкортостана

Певица Анита Цой получила звание народной артистки Республики Башкортостан. Артистка назвала награду важным признанием и заявила, что готова дальше работать на благо региона.

Вручение состоялось в Уфе на открытии шестой Всероссийской академии «Территория женского счастья». Награду Цой вручил глава Башкортостана Радий Хабиров.

В своих соцсетях артистка рассказала, что уже несколько лет сотрудничает с руководством республики по вопросам развития креативных индустрий и креативной экономики. Отдельно она отметила ежегодный женский форум «Территория женского счастья», который проходит в Уфе.

Сегодняшний день стал для меня ещё одним подтверждением важности нашего общего дела и продолжения этой традиции. Я благодарю руководство региона за оказанное доверие и готова дальше работать на благо Башкортостана и его культурного развития.

Цой также подчеркнула роль супруги главы республики Каринэ Хабировой. По словам певицы, именно она стала идейным вдохновителем форума.

Всероссийская академия «Территория женского счастья» проходит в Уфе в шестой раз. Проект посвящён поддержке, обмену опытом и вдохновению женщин из разных сфер.

