Бузова флиртует с зумером

Бузова признаётся, что любит парней помоложе, и игриво называет своего избранника «малышом», а самопровозглашённая «звезда № 1» Margo заявляет о своих планах на Канье Уэста. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках русскоязычной музыки за прошедшую неделю.

© Соцсети

Синглы

nkeeei, Ольга Бузова — Такой же (prod. by Wipo)

Жанр: поп.

Поп-дива Ольга Бузова и 25-летний белорусский рэпер nkeeei будто созданы друг для друга, ведь она любит помоложе, а он постарше — артисты сами признались в этом в новом сингле. В треке «Такой же» они осыпают друг друга комплиментами и признают, что очень похожи, так как оба чокнутые. Вся песня построена на лёгкой иронии. Например, Бузова называет nkeeei «малышом» и приказывает ему потанцевать под её дудочку, что, учитывая их 15-летнюю разницу в возрасте, звучит как минимум забавно. Всё это приправлено клубными битами от продюсера Wipo, которые, вероятно, намекают на место, где могла бы состояться встреча двух героев.

Жанр: поп.

© Соцсети

Елизавета Иванцив, она же Ёлка, всё сильнее погружается в спокойную поп-музыку. Перед самым началом лета она представила лёгкую и воздушную композицию «Эти витражи». В своей привычной манере Ёлка избегает прямых высказываний и говорит образами: старые друзья, целующиеся пары, снимки из прошлого, душа-лилия. Они не связаны между собой, а просто соседствуют, создавая ощущение витражной мозаики. В музыкальном плане артистка выбирает минимализм, отдавая предпочтение гитарной мелодии, которая отлично подчёркивает её мягкий бархатный вокал.

Margo — «Звезда № 1»

Жанр: поп.

Эпатажная певица Margo, которая сама провозгласила себя «звездой № 1», решила закрепить за собой этот статус, выпустив соответствующую песню. По её словам, она может купить всё, что захочет, — и магазин, и бренд, и весь шоу-бизнес. Это выглядит как прямой ответ ненавистникам Margo, которые обвиняют её в том, что она купила свой успех. Она как будто отвечает им: «Ну да, и что?» Скромности ей не занимать, ведь Margo заявляет, что её знает каждый и что «с этим бесполезно спорить». Между строк исполнительница также говорит, что в будущем запишет песню с Канье Уэстом, — весьма амбициозно.

Помимо всего прочего, артистка ссылается на великое — на мем с Филиппом Киркоровым. Несколько лет назад в ОАЭ охранник не хотел пускать поп-короля в элитный бутик, и Киркоров возмущённо сказал своему ассистенту: «He doesn’t know who I am? He wants a scandal now?» («Он не знает, кто я? Он хочет скандал?») Эта реплика несколько раз звучит в треке Margo.

Лютик — «Соло»

Жанр: поп.

© Предоставлено пресс-службой

Певица Лютик представила танцевальный трек о любви, в которой люди могут быть счастливы не только вместе, но и вдали друг от друга. Хотя герои и «танцуют соло», они не выглядят одинокими или обделёнными. Наоборот, им открывается свобода. Та же беззаботная атмосфера пронизывает и музыку: качающие биты здесь соседствуют с мягкой манерой пения, в которой проскальзывает лёгкая сексуальность.

Janea — «Пойдём танцевать со мной»

Жанр: R&B.

© Предоставлено пресс-службой

Новую песню артистки Janea стоит включить тем, кому по душе спокойная, слегка меланхоличная картинка морского вечера. Сюжет трека прост: герои наслаждаются обществом друг друга и танцуют «в отблеске ярких звёзд», прекрасно понимая, что рано или поздно этому придёт конец. Всё это сопровождает элегантный R&B, отсылающий к золотой эре жанра. Композиция войдёт в грядущий альбом певицы под названием «Берег».

Альбомы

Тима ищет свет — «белый альбом»

Жанр: инди-поп.

Музыкант Тимофей Якимов, он же тима ищет свет, выпустил первую часть своей дилогии. В «белый альбом» вошло 11 треков, среди которых нет совместных работ с другими артистами.

Якимов не изменяет своему стилю и предаётся меланхолии по полной. Герой его альбома как будто чувствует слишком много, из-за чего одновременно испытывает и счастье, и горе. Красной нитью в лонгплее проходит любовная тема. «Подарил тебе вместо цветов целый альбом», — поёт он в треке «Краски». Акцент на акустическом звучании добавляет записи интимности.

Одна из главных фишек Якимова — образная, живая лирика. Артист не боится показаться уязвимым и откровенно делится чувствами, причём делает это без штампов. Скорее всего, альбом оценят те, кто любит текстоцентричные песни и минималистичную подачу.

Dead Blonde — «Дело мёртвой блондинки»

Жанр: поп.

© Соцсети

Dead Blonde — одна из немногих представительниц российской поп-музыки, решившая выпустить не просто сборник песен под одной обложкой, а концептуальный альбом. «Дело мёртвой блондинки» — это несколько криминальных историй, приправленных показушной глупостью главной героини, которая как будто случайно совершает все свои преступления. В её послужном списке — воровство, покушение на убийство, совращение и увлечение азартными играми.

Эта история не была бы такой яркой, если бы не музыка, в которой слышны отсылки к советской эстраде 1980-х и попсе 1990-х. В итоге получилось нечто среднее между стилями «Вороваек» и «Комбинации». А благодаря кокетливой и ироничной подаче Dead Blonde удаётся завернуть криминальную эстетику в поп-фантик.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Лепс вернулся в «бесстыжие года» после Кибы, рэпер из США сорит рублями в избе