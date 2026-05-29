Популярный певец пожаловался на проблемы с психикой после службы в армии

Лидер BTS RM рассказал, что участники группы находились в плохом психологическом состоянии во время службы в армии. По словам музыканта, после демобилизации Джина артисты встретились у Чимина дома и не смогли сдержать слёз.

© Соцсети BTS

RM затронул эту тему во время прямого эфира на онлайн-платформе Weverse. Он вспомнил, что встреча участников BTS прошла вскоре после возвращения Джина из армии в июне 2024 года. Музыкант отметил, что в тот период все участники бойз-бэнда тяжело переживали разлуку, службу и неопределённость вокруг будущего группы. По словам RM, во время ужина у Чимина артисты много говорили о команде и о том, как важно сохранить её вместе.

Лидер BTS также признался, что чувствовал ответственность за группу. Он говорил коллегам, что должен работать усерднее, чтобы удержать коллектив и оправдать ожидания поклонников. RM отметил, что BTS понимали, как долго их поклонники ждут возвращения, и хотели отблагодарить их с помощью нового альбома и шоу.

В эфире RM также рассказал о песне Body to Body. По словам музыканта, изначально трек назывался Body on Body и был более эротическим, но затем группа сместила акцент в сторону темы единства и поддержки.

Все участники BTS завершили обязательную военную службу к июню 2025 года. После воссоединения группа выпустила альбом Arirang, возглавивший Billboard 200, и отправилась в мировой стадионный тур.

