Маккартни вспомнил тяжёлое детство

Британская фотомодель Кара Делевинь выпустила дебютный альт-поп-сингл о тревоге, а Ариана Гранде отмела переживания и мягко попросила поклонников оставить её в покое. Пол Маккартни попытался вернуться в прошлое, а Киану Ривз, наоборот, предпочёл сосредоточиться на настоящем. «Рамблер» рассказывает об этих и других новинках зарубежной музыки, вышедших за прошедшую неделю.

Синглы

Ariana Grande — hate that i made you love me

Жанр: меланхоличный поп.

Американская поп-певица Ариана Гранде представила первый сингл в поддержку восьмого студийного альбома petal, премьера которого состоится 31 июля. Как и на своей предыдущей пластинке, певица открывает эру с саркастичного хита о безразличии к чужому мнению. Новая песня будто продолжает глянцевый танцевальный поп сингла «Yes, And?» 2024 года, но звучит в новой, почти меланхолической интерпретации.

В свежем треке Гранде напоминает, что всегда сможет попрощаться с неприятными людьми. Певица саркастично извиняется за то, что другие полюбили её и разочаровались в своих ожиданиях, хотя она сама не приложила к этому никаких усилий. Гранде поёт с позиции человека, признающего бессилие перед катком общественного мнения, но всё равно раздражённого из-за чужих оценок и критики. Расслабленная песня звучит как утомлённая и осознанно безнадёжная попытка смириться с действительностью.

Cara Delevigne — Out Of My Head

Жанр: тревожная электроника.

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь представила свой дебютный сингл. Прежде артистка отмечалась лишь гостевыми партиями, в которых почти не имела возможности в полной мере раскрыть свой певческий талант. Для успешного старта музыкальной карьеры Делевинь заручилась поддержкой продюсера Би Джея Бёртона, ранее работавшего с Charli XCX, Кендриком Ламаром, Тейлор Свифт, Майли Сайрус и множеством других известных артистов. С его помощью Делевинь записала два трека, вышедших под одной обложкой.

Один из них — Out Of My Head — начинается как медитативный трип-хоп, но уже через 15 секунд мелодия взрывается временным колючим шумом. Делевинь погружается в тревожные мысли, пока электронная аранжировка набирает головокружительную скорость. Композиция звучит как идеальный символ приступа тревожности или панической атаки, вызванных чрезмерными размышлениями. Для дебюта трек производит на удивление крепкое впечатление, но не в последнюю очередь благодаря продюсерскому опыту Бёртона.

Future ft. Tyla — Game Time

Жанр: модный хип-хоп.

Вышла очередная композиция в поддержку грядущего чемпионата мира по футболу, который состоится летом в городах США и Мексики. Это уже не первый трек, приуроченный к турниру: ранее K-pop-певица Lisa, бразильская артистка Anitta и нигерийский рэпер Rema выпустили песню Goals. Американский кантри-музыкант Джелли Ролл записал дуэт Lighter с мексиканским певцом Карином Леоном, а пуэрто-риканский рэпер Daddy Yankee посотрудничал с ямайской певицей Shenseea. Благодаря национальному разнообразию каждый трек в поддержку чемпионата кажется своего рода символом международной дружбы.

На этот раз свой вклад внесли американский рэпер Future и южноафриканская R&B-певица Tyla. Лирика изобилует футбольными терминами, понятными даже обывателю: «игровое время», «рефери», «передача» и другими. В одном из своих куплетов Future даже призывает слушателя «пинаться как FIFA по всему миру», что бы это ни означало.

Увы, песня продолжает печальную тенденцию других релизов, записанных в поддержку турнира: она звучит однообразно. За три с половиной минуты бит почти не меняется, и даже постоянный повтор куплета никак не помогает треку звучать вирусно или заразительно. Хотя желание FIFA привлечь к турниру больше внимания через крупных артистов из разных стран понятно, уровень реализации этой идеи неизбежно вызывает скепсис.

Альбомы

Paul McCartney — The Boys Of Dungeon Lane

Жанр: винтажный рок.

Для кого: для тех, кто мечтает вернуться в детство.

Экс-участник «ливерпульской четвёрки» The Beatles Пол Маккартни выпустил 20-й альбом, в котором вернулся в годы юности. Артист позаимствовал название пластинки у района, в котором вырос, и рассказал о своём детстве, не скупясь на детали. В 14 композициях Маккартни сумел отдать дань родителям, едва сводившим концы с концами в послевоенное время, и даже коллегам по The Beatles. В песне Home To Us Маккартни объединил усилия с Ринго Старром впервые после распада команды: его гостевая партия придала композиции уютный ностальгический штрих.

Хотя основным инструментом альбома остаётся гитара, в нём нашлось место для других жанров, повлиявших на становление Маккартни, например в Salesman Saint можно услышать лёгкий налёт джаза и психоделического рока. Несмотря на это, альбом слушается легко и приятно, как беседа с дедушкой, с теплом вспоминающим о годах юности.

Dogstar — All In Now

Жанр: резкий постгранж.

Для кого: для фанатов рока и Джона Уика.

Американская рок-группа Dogstar, в состав которой входит Киану Ривз, выпустила четвёртый студийный альбом. Правда, чтобы услышать актёра, сыгравшего харизматичного Джона Уика и мрачного, но хитрого Константина, нужно постараться. В Dogstar Ривз занимает позицию басиста и подаёт голос лишь на подпевках: основные вокальные партии исполняет профессиональный музыкант Брет Домроуз. Новая пластинка стала второй после возвращения Dogstar с перерыва, продлившегося почти 20 лет.

В новой работе артисты делают ставку на сырое гитарное звучание, в котором можно легко услышать параллели с Queens Of The Stone Age. Добиться стилистического единообразия артистам помог продюсер Ник Лоне, известный по работе с IDLES, Blue October, Arcade Fire и Ником Кейвом. По словам музыкантов, они просто воспользовались метафорическим «билетом на вечеринку», который получили после выхода предыдущего лонгплея. Подход «давайте просто повеселимся» сработал отлично: Dogstar звучат живо, счастливо и интересно — так, будто и правда научились «жить в моменте».

Paul Rudd ft. Nick Jonas — Power Ballad (Music From The Motion Picture)

Жанр: поп-рок-баллады о прекрасных женщинах.

Для кого: для романтичных натур.

За рубежом состоялась премьера фильма «Пауэр-баллада», главные роли в котором сыграли актёр Пол Радд и участник бойз-бэнда The Jonas Brothers Ник Джонас. По сюжету персонаж Радда зарабатывает исполнением песен на свадьбах, а герой Джонаса прозябает в забвении — некогда он был участником популярной группы, но те времена остались позади. Двое музыкантов находят общий язык и обмениваются наработками. Герой Радда крадёт одну из песен нового товарища и записывает её без указания оригинального автора. Композиция становится хитом, и обманутый персонаж Джонаса ищет способы ему отомстить и тоже вернуться на вершины хит-парадов.

В свежий альбом-саундтрек вошли оригинальные песни в исполнении обоих актёров. Это трогательные поп-рок-баллады с предсказуемой, но милой лирикой вроде «когда наступит конец света, никому не будет весело, но сейчас я одержим тобой, и я радуюсь». Столь наивная романтика гармонично вписывается и в свадебный плейлист, и в шоу молодёжного бойз-бэнда. Отдельный интерес вызывает то, как песни обыгрываются в сюжете, но отдельно от него релиз слабо тянет на значимую самостоятельность.

