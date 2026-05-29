Билан признался, почему обманул всех после победы на «Евровидении»

Дима Билан в шоу «Натальная карта» объяснил, почему не сдержал своё слово: накануне «Евровидения-2008» он пообещал жениться на модели Елене Кулецкой в случае победы. Конкурс он выиграл, но до свадьбы дело так и не дошло. Его роман с Кулецкой завершился в конце 2000-х. Спустя 18 лет артист всё ещё остаётся холостяком.

© Соцсети Димы Билана

Билан рассказал, что во время подготовки к состязанию на него свалилась колоссальная ответственность: «Ты один против системы, и все от тебя чего-то ждут». Тогда на эмоциях он и дал это обещание. Артист уточнил, что это было сказано не в рамках интервью, а просто между делом. «Это выхватили, сделали заголовком, и, получается, отвечаю за это теперь я», — добавил исполнитель.

Хотя во время шоу Билан и осыпал комплиментами бывшую возлюбленную, он считает, что всё сложилось лучшим образом. По его словам, тогда он был не готов морально.

Напомним, что Билан дважды представлял Россию на «Евровидении»: в 2006 году и 2008-м. В первый раз он занял лишь второе место, но повторная попытка с песней Believe принесла ему победу.

