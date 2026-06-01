12 лет молчания: Баста наконец спел про тюрьму

Долгожданный совместный трек Каспийского груза и Басты вышел 15 мая 2026 года — спустя двенадцать лет после того, как идея этого дуэта возникла впервые. «Рамблер» приводит текст композиции, а также рассказывает об истории её создания. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса.

© Соцсети группы «Каспийский груз»

«Каспийский груз», Баста — «Доедешь — пиши»: текст песни

[Припев: Брутто]

(Эй) Доедешь — пиши

Поторопи бомбилу, пусть поспешит

Твои глаза, как в рекламе Vichy

Смотрю в них и камень с души

Если спросят — не знаешь меня, скажи

Как отпустят — пулей в двери сквозь этажи

Слови такси, пусть поспешит

Доедешь — пиши

[Куплет 1: ВесЪ]

Доводилось изучать пол детально, горизонтально

Нам видно что-то недодали ещё с родительских спален

Знаю, способность — далеко не всё

Уверен в том, что я плохой танцор

И если бы по **** попадал ****

То плюнув наземь, ты бы мне попал в лицо

А братика на пол, в лопатку дуло АК

И вот уже наполовину пуст стакан

И из кармана моего пиджака номер высветится на ЖК

А ты куртку накинь, да поспеши

На каком диване нам стареть ещё решим

Доедешь — пиши, мне для души

[Куплет 2: Брутто]

Нам пора, давай без возни

Куртку накинь, сумку возьми

**** в раковину, бабосы — на половину

Мы не признаем вину даже наполовину

Счастливая жизнь — счастливо

Группа захвата в гости рвётся нетерпеливо

Орут, что будут ломать входную

Я улыбнулся, обнял родную

Успокоил, сказал, что всё в норме

Пошутил про стриптизёров в мусорской форме

Что щас начнут раздеваться, как откроешь двери

И ты готова была в это поверить

Меня на пол, в лопатку дуло АК

Ты плачешь, а я даже не могу подать платка

Тушь потекла, говорят водостойкая — врут

Отнеси завтра в Летуаль, пусть вернут

[Куплет 3: Баста]

В объективном негативе позитивный посыл

Я разберусь, ведь всегда вывозил эту возню в грязи

Страшно, что упустил тебя, когда счастье было вблизи

Но мы ещё поборемся за призовые

У злачного района на зубах свинцовые грилзы

Днём настучат, вечером постучат — неожиданный визит

Я прочитаю текст от начала до конца, как настоящий MC

Текст с начала — до моей подписи

Понятые со слезами смотрят нашу мелодраму

Сценаристу — Оскар, режиссёру — в Канны

Такая карма родная, по русскому фэн-шуй

Не кипишуй в пустую — доеду-напишу

[Припев: Брутто]

Доедешь — пиши

Поторопи бомбилу, пусть поспешит

Твои глаза, как в рекламе Vichy

Смотрю в них и камень с души

Если спросят — не знаешь меня, скажи

Как отпустят — пулей в двери сквозь этажи

Слови такси, пусть поспешит

Доедешь — пиши

Доедешь — пиши

Поторопи бомбилу, пусть поспешит

Твои глаза, как в рекламе Vichy

Смотрю в них и камень с души

Доедешь — пиши

Доедешь — пиши

Куда? Кому? Мне в тюрьму

[Аутро: Баста]

И нас уже нет с нами

И ты одна идёшь под фонарями

Но знай, я буду тенью, твоим продолжением в это мгновенье

И нас уже нет с нами

И ты одна идёшь под фонарями

Но знай, я буду тенью, твоим продолжением в это мгновенье

(В это мгновенье)

«Каспийский груз», Баста — «Доедешь — пиши»: история создания

Оригинальная версия песни «Доедешь — пиши» вышла в 2014 году. Она попала во второй альбом «Каспийского груза» под названием «Пиджакикостюмы». Изначально группа хотела записать этот трек вместе с Бастой. Как рассказал участник коллектива Брутто изданию The Flow в 2016 году, они передали ему демо-запись, но последовал ответ «нет». Сам Баста в 2023-м в шоу «Вопрос ребром» объяснил, что композицию передавали через третьих лиц и она до него просто не дошла. «Мимо такого трека, естественно, я бы не прошёл», — признался Баста.

Спустя 12 лет артисты всё же реализовали давнюю задумку. 15 мая 2026 года состоялся релиз обновлённой версии песни. В ней к голосам участников группы добавился куплет от Басты. Премьера новой версии трека прошла на большом концерте коллектива на «ВТБ Арене» в Москве 24 апреля 2026 года.

«Каспийский груз», Баста — «Доедешь — пиши»: интересные факты

Оригинальная версия «Доедешь — пиши» с 2014 года остаётся одной из самых узнаваемых песен в репертуаре «Каспийского груза» и часто называется визитной карточкой коллектива. Из новой версии песни пропала вставка из советского фильма «Калина красная», а также упоминания запрещённых веществ. На месте последних можно услышать звуки разбитого стекла. Участник «Каспийского груза» Тимур Одилбеков, известный под псевдонимом Брутто, победил меланому — рак кожи — за два года до выхода новой версии песни.

«Каспийский груз», Баста — «Доедешь — пиши»: клип

Вместе с новой версией песни группа выпустила клип. Это не постановочное видео, а запись живого выступления. В основу ролика лег концерт «Каспийского груза», который прошёл 24 апреля 2026 года на московской «ВТБ Арене». Для поклонников это видео стало важным событием, ведь они двенадцать лет ждали этой коллаборации.

<img class="" src=""/>

У оригинальной песни 2014 года тоже есть свой клип. Он выполнен в более камерном и мрачном стиле, характерном для раннего творчества группы.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

«Страшные минуты»: Баста раскрыл, почему чувствует вину перед фанатами