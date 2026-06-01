12 лет молчания: Баста наконец спел про тюрьму

Долгожданный совместный трек Каспийского груза и Басты вышел 15 мая 2026 года — спустя двенадцать лет после того, как идея этого дуэта возникла впервые. «Рамблер» приводит текст композиции, а также рассказывает об истории её создания. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса.
«Каспийский груз», Баста — «Доедешь — пиши»: текст песни
[Припев: Брутто]
(Эй) Доедешь — пиши
Поторопи бомбилу, пусть поспешит
Твои глаза, как в рекламе Vichy
Смотрю в них и камень с души
Если спросят — не знаешь меня, скажи
Как отпустят — пулей в двери сквозь этажи
Слови такси, пусть поспешит
Доедешь — пиши
[Куплет 1: ВесЪ]
Доводилось изучать пол детально, горизонтально
Нам видно что-то недодали ещё с родительских спален
Знаю, способность — далеко не всё
Уверен в том, что я плохой танцор
И если бы по **** попадал ****
То плюнув наземь, ты бы мне попал в лицо
А братика на пол, в лопатку дуло АК
И вот уже наполовину пуст стакан
И из кармана моего пиджака номер высветится на ЖК
А ты куртку накинь, да поспеши
На каком диване нам стареть ещё решим
Доедешь — пиши, мне для души
[Куплет 2: Брутто]
Нам пора, давай без возни
Куртку накинь, сумку возьми
**** в раковину, бабосы — на половину
Мы не признаем вину даже наполовину
Счастливая жизнь — счастливо
Группа захвата в гости рвётся нетерпеливо
Орут, что будут ломать входную
Я улыбнулся, обнял родную
Успокоил, сказал, что всё в норме
Пошутил про стриптизёров в мусорской форме
Что щас начнут раздеваться, как откроешь двери
И ты готова была в это поверить
Меня на пол, в лопатку дуло АК
Ты плачешь, а я даже не могу подать платка
Тушь потекла, говорят водостойкая — врут
Отнеси завтра в Летуаль, пусть вернут
[Куплет 3: Баста]
В объективном негативе позитивный посыл
Я разберусь, ведь всегда вывозил эту возню в грязи
Страшно, что упустил тебя, когда счастье было вблизи
Но мы ещё поборемся за призовые
У злачного района на зубах свинцовые грилзы
Днём настучат, вечером постучат — неожиданный визит
Я прочитаю текст от начала до конца, как настоящий MC
Текст с начала — до моей подписи
Понятые со слезами смотрят нашу мелодраму
Сценаристу — Оскар, режиссёру — в Канны
Такая карма родная, по русскому фэн-шуй
Не кипишуй в пустую — доеду-напишу
[Припев: Брутто]
Доедешь — пиши
Поторопи бомбилу, пусть поспешит
Твои глаза, как в рекламе Vichy
Смотрю в них и камень с души
Если спросят — не знаешь меня, скажи
Как отпустят — пулей в двери сквозь этажи
Слови такси, пусть поспешит
Доедешь — пиши
Доедешь — пиши
Поторопи бомбилу, пусть поспешит
Твои глаза, как в рекламе Vichy
Смотрю в них и камень с души
Доедешь — пиши
Доедешь — пиши
Куда? Кому? Мне в тюрьму
[Аутро: Баста]
И нас уже нет с нами
И ты одна идёшь под фонарями
Но знай, я буду тенью, твоим продолжением в это мгновенье
И нас уже нет с нами
И ты одна идёшь под фонарями
Но знай, я буду тенью, твоим продолжением в это мгновенье
(В это мгновенье)
«Каспийский груз», Баста — «Доедешь — пиши»: история создания
Оригинальная версия песни «Доедешь — пиши» вышла в 2014 году. Она попала во второй альбом «Каспийского груза» под названием «Пиджакикостюмы». Изначально группа хотела записать этот трек вместе с Бастой. Как рассказал участник коллектива Брутто изданию The Flow в 2016 году, они передали ему демо-запись, но последовал ответ «нет». Сам Баста в 2023-м в шоу «Вопрос ребром» объяснил, что композицию передавали через третьих лиц и она до него просто не дошла. «Мимо такого трека, естественно, я бы не прошёл», — признался Баста.
Спустя 12 лет артисты всё же реализовали давнюю задумку. 15 мая 2026 года состоялся релиз обновлённой версии песни. В ней к голосам участников группы добавился куплет от Басты. Премьера новой версии трека прошла на большом концерте коллектива на «ВТБ Арене» в Москве 24 апреля 2026 года.
«Каспийский груз», Баста — «Доедешь — пиши»: интересные факты
- Оригинальная версия «Доедешь — пиши» с 2014 года остаётся одной из самых узнаваемых песен в репертуаре «Каспийского груза» и часто называется визитной карточкой коллектива.
- Из новой версии песни пропала вставка из советского фильма «Калина красная», а также упоминания запрещённых веществ. На месте последних можно услышать звуки разбитого стекла.
- Участник «Каспийского груза» Тимур Одилбеков, известный под псевдонимом Брутто, победил меланому — рак кожи — за два года до выхода новой версии песни.
«Каспийский груз», Баста — «Доедешь — пиши»: клип
Вместе с новой версией песни группа выпустила клип. Это не постановочное видео, а запись живого выступления. В основу ролика лег концерт «Каспийского груза», который прошёл 24 апреля 2026 года на московской «ВТБ Арене». Для поклонников это видео стало важным событием, ведь они двенадцать лет ждали этой коллаборации.
У оригинальной песни 2014 года тоже есть свой клип. Он выполнен в более камерном и мрачном стиле, характерном для раннего творчества группы.
