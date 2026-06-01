Скандальный рэпер побил мировой рекорд

Американский рэпер Канье Уэст установил мировой рекорд: его платный концерт в Стамбуле собрал больше зрителей, чем любой другой в истории. На выступление рэпера пришло свыше 118 тысяч человек.

© Wikimedia Commons

«Я просто хочу сказать вам, что мы только что побили рекорд, собрав 118 тыс. зрителей на самом большом стадионном концерте за всю историю», — заявил Уэст со сцены стамбульского Олимпийского стадиона Ататюрка 30 мая. Его слова передаёт портал Türkiye Today.

Сертифицированных доказательств этого достижения пока нет — только слова самого артиста и организаторов. Как пишут источники, на концерт Канье Уэста в Турции приехало множество фанатов из других стран, в том числе из России и Казахстана.

Ранее в соцсетях завирусился сгенерированный ролик, в котором Канье Уэст исполняет англоязычную версию хита «Седая ночь» от группы «Ласковый май». Песня даже возглавила глобальный чарт Shazam.

Канье Уэст «перепел» хит Юрия Шатунова: кто стоит за ИИ-кавером