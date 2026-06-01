Дубцова раскрыла правду о вмешательстве в музыкальную карьеру сына

Ирина Дубцова сообщила, что не содействует своему сыну Артёму в развитии его музыкальной карьеры. «Я вообще, кстати, никак не участвую», — поделилась певица, чьи слова приводит блогер Олег Пилягин в своём Telegram-канале.

© Соцсети Ирины Дубцовой

При этом артистка называет наследника одарённым и многообещающим. Она убеждена: если у него не выйдет стать исполнителем, он обязательно преуспеет в чём-то ином. «Ему всего 20 лет исполнилось недавно. У него всё впереди», — добавила Дубцова. По мнению звезды, у нынешнего молодого поколения есть огромные перспективы для самореализации в шоу-бизнесе.

Сын Ирины Дубцовой и Романа Черницына дебютировал как певец в октябре 2025 года с синглом «Патрики». Примечательно, что в качестве псевдонима он выбрал фамилию матери.

