«Тебя боятся»: актёр из «Универа» бросил вызов Канье Уэсту

Актёр Виталий Гогунский, сыгравший Кузю в сериале «Универ», записал на видео послание для рэпера Канье Уэста. В этом обращении он приглашает американскую звезду выступить с концертом в России.

© Соцсети Виталия Гогунского

По словам артиста, здесь его выступление точно состоится. «Тебя боятся, Канье! Отменяют твои концерты в Лондоне, Марселе… А я не боюсь, потому что живу по сердцу! Сегодня между вами на Западе и нами возводят стены, которые не видны из космоса. Но представь, что здесь в Москве на стадионе или в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" соберутся 108 тысяч сердец на самом большом шоу Канье Уэста в мире», — заявил Гогунский в соцсетях. Правда, он ошибся в подсчётах, ведь Уэст уже побил мировой рекорд, собрав на своём шоу в Стамбуле 118 тысяч зрителей.

Гогунский также поделился отрывком сгенерированного видео, где он вместе с американской звездой исполняет англоязычную версию его трека «Шняга шняжная».

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Канье Уэст установил новый мировой рекорд