«Сила женщины — прикинуться дурочкой»: Dead Blonde рассказала о новом альбоме

Певица Арина Буланова, она же Dead Blonde, представила криминальный альбом «Дело мёртвой блондинки». В интервью для «Рамблера» и раздела «Ближе» музыкального сервиса Звук артистка объяснила, зачем женщине прикидываться дурочкой, почему её новая героиня — психопатка и при чём здесь Тарантино.

Dead Blonde — одна из самых ярких представительниц ностальгического жанра на российской сцене. Её музыка и сценический образ воскрешают эстетику 80-х, 90-х и нулевых, сочетая дух «бандитской романтики» и гёрлз-групп той эпохи с современным звучанием. Известность пришла к ней в 2021 году после того, как песня «Мальчик на девятке» стала вирусной в TikTok.

Ключевую роль в её карьере сыграл муж — Давид Деймур, также известный как GSPD. Он не только супруг Арины, но и её продюсер. Их сотрудничество началось задолго до запуска Dead Blonde: изначально Арина была частью его рейв-проекта GSPD — она выступала бэк-вокалисткой и диджеем на концертах.

С какого трека лучше всего начать знакомство с твоим творчеством?

Самое логичное — с базовых хитов. «Бесприданница» максимально объёмно даёт понимание и о музыке, и о смыслах моего проекта.

Что повлияло на твоё желание заниматься музыкой? Кто тебя вдохновляет?

Мой муж! Если бы не он, я бы вряд ли вообще связала свою жизнь с музыкальной индустрией.

Что для тебя значит бимбо-эстетика? Почему ты выбрала именно этот сценический образ?

Я, скорее, пропагандирую конкретно бимбо-стоицизм*, а это нечто большее, чем просто «масик, почему тучка плачет?». Мне нравится концепция того, что иногда сила и мудрость женщины состоит в том, чтобы действовать хитро и вовремя прикинуться дурочкой, не излучая опасность напрямую — есть в этом что-то шпионское. Моя героиня — не жертва объективизации и патриархата, она просто поняла правила игры и интерпретирует их в свою пользу.

О чём твой новый альбом?

Почему женщины убивают.

Расскажи больше про блондинку — это собирательный образ или конкретный персонаж?

Я в целом редко обращаюсь к собирательным образам, чаще всего персонажи моих песен — конкретные, придуманные мной личности, у которых, в моём понимании, сложен полный портрет: внешность, психика, биография, привычки, желания, мечты. Героиня конкретно этого альбома — обаятельная, эффектная внешне, остроумная. Но, конечно, и нарцисс, и истероид, и немного психопат — всё при ней. Со своим умом и внешностью она могла бы жить свою лучшую жизнь, но её травматичное прошлое и сложившийся характер постоянно втягивают её в проблемы.

Насколько в её историях есть что-то от тебя или твоих знакомых?

Нисколько.

Ты представляла этот альбом как кино? Если да — то какого жанра получился бы фильм?

Что-то в стиле Тарантино. Бешеный ритм повествования, яркие визуальные образы, триллер плюс комедия.

Можно ли сказать, что весь альбом — это одна большая история, или каждый трек — отдельная авантюра?

Что-то типа ситкома, где каждая серия сконцентрирована на конкретном одноразовом сюжете, но всё это в контексте одной линии персонажа.

С каким чувством или мыслью должен остаться человек после прослушивания альбома?

Я надеюсь, слушатель получит удовольствие, сравнимое с посещением парка аттракционов.

Ты начала писать альбом в первый день весны — помнишь своё эмоциональное состояние в тот момент?

Да, было очень сложно по щелчку перестроиться на другую личность, забыть про свои огороды, алмазные мозаики и спокойную жизнь. Мне на мгновение даже показалось, что я разучилась писать песни. Но быстро пришла в форму, так сказать, раскочегарилась.

Что ты поняла к концу записи альбома?

Что написала странный и двусмысленный альбом, который не всем зайдёт.

В какой атмосфере ты обычно записываешь треки? Что для тебя важно в процессе работы над альбомом?

Важно полное погружение в ситуацию. Когда я пишу песню, я представляю себя в обстоятельствах и интерьерах той истории, которую хочу описать в треке. Я по-разному одеваюсь, крашусь, разговариваю, двигаюсь — мне важно даже какого цвета будет подсветка на студии и из какой кружки я буду пить чай.

* Бимбо-стоицизм — это жизненная стратегия, когда женщина намеренно использует образ «глупой блондинки», чтобы её недооценивали, а сама при этом остаётся хитрой, спокойной и добивается своего.

