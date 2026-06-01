Charli XCX показала обложку нового альбома со Скорсезе

Певица Charli XCX объявила, что её седьмой студийный альбом под названием Music, Fashion, Film выйдет 24 июля. Она также представила его обложку в соцсетях. На чёрно-белом фото изображены музыкант Джон Кейл из рок-группы The Velvet Underground, модельер Марк Джейкобс и режиссёр Мартин Скорсезе — каждый символизирует одну из трёх составляющих заглавия.

© Соцсети Charli XCX

В пластинку войдёт 11 песен. Общая длительность — 30 минут и 5 секунд. Два сингла с альбома уже вышли: Rock Music и «SS26». Название альбома взято из текста второй песни, где артистка поёт: «Мы идём по подиуму, который ведёт прямиком в ад / Нас ничто не спасёт — ни музыка, ни мода, ни кино».

Британская певица и автор песен Шарлотта Эйтчисон (Charli XCX) начинала карьеру в соцсетях, а затем стала флагманом экспериментального гиперпопа — стиля, который намеренно искажает поп-музыку резкими битами, роботизированным вокалом и цифровым шумом. Её предыдущий студийный альбом Brat стал культурным феноменом 2024 года. При этом сама исполнительница не раз говорила, что её грядущая работа будет сильно отличаться от её хитовой пластинки.

