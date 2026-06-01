Mary Gu раскрыла, почему не работает с мужчинами

Певица Мария Гусарова, известная под псевдонимом Mary Gu, в шоу Soundcheck призналась, что мечтает записать совместный трек с Anna Asti и Mona.

Певица с иронией заявила, что теперь при выборе партнёров по дуэту учитывает семейное положение и избегает совместных записей с мужчинами. «Я же замужем», — пошутила артистка, добавив, что готова сотрудничать только со своим избранником Анатолием Борисовым и его металкор-группой Wildways.

Исполнительница также рассказала, что не раз получала отказы на предложения о коллаборации. По её словам, это обычная ситуация в музыкальной индустрии, и со временем она научилась воспринимать её легче. «Миллиард раз отказывали. Иногда ты хочешь фит с кем-то, кто не хочет фит с тобой, а с тобой хочет фит кто-то, с кем не хочешь фит ты. Иногда люди говорят: “нам просто не подходит это трек, напиши что-нибудь ещё”. Я уже переросла тот этап, где мне стыдно или стрёмно что-то предложить», — поделилась певица.

Mary Gu прославилась благодаря вирусным акустическим каверам в соцсетях, начав публиковать их после переезда в Санкт-Петербург в 2017 году. В 2020 году вышел её первый полноформатный альбом «Дисней», который привлёк к ней широкую аудиторию.

