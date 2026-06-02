Нейрошансон захватывает чарты: кто в этом виноват

«Не держу обид» — нейросетевой трек Саши Погорельцева, имитирующий современный русский шансон. Песня вышла 1 февраля 2026 года на лейбле MyLabel FZ и быстро стала самой узнаваемой работой виртуального артиста. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса.

© Соцсети Саши Погорельцева

Саша Погорельцев — «Не держу обид»: текст песни

Я давно перестал объяснять и доказывать

Кто поймёт, тот поймёт без слов

Кто привык только брать и оглядываться

Тому хоть душу — всё будет в долг

Я видел, как верность меряют выгодой

Как добро принимают за слабость

Кому-то хватает простого "спасибо"

А кому-то и жизни мало

Один не разберёт, чем пахнут розы

Другой из горьких трав добудет мёд

Кому-то мелочь дашь — навек запомнит

Кому-то жизнь отдашь, а он и не поймёт

Один не разберёт, чем пахнут розы

Другой из горьких трав добудет мёд

Кому-то мелочь дашь — навек запомнит

Кому-то жизнь отдашь, а он и не поймёт

Я не держу обид — они тяжёлые

С ними далеко не уйдёшь

Просто стал аккуратней с теми

Кому правда — как острый нож

Кто-то рядом был, пока было удобно

Пока свет не погас в окне

А кто-то молча стоял за спиной

Когда всё погасло во мне

Один не разберёт, чем пахнут розы

Другой из горьких трав добудет мёд

Кому-то мелочь дашь — навек запомнит

Кому-то жизнь отдашь, а он и не поймёт

Один не разберёт, чем пахнут розы

Другой из горьких трав добудет мёд

Кому-то мелочь дашь — навек запомнит

Кому-то жизнь отдашь, а он и не поймёт

Не всем дано беречь, что даётся

Не всем быть честным до конца

Кто-то теряет и смеётся

А кто-то хранит, даже не прося

Один не разберёт, чем пахнут розы

Другой из горьких трав добудет мёд

Кому-то мелочь дашь — навек запомнит

Кому-то жизнь отдашь, а он и не поймёт

Один не разберёт, чем пахнут розы

Другой из горьких трав добудет мёд

Кому-то мелочь дашь — навек запомнит

Кому-то жизнь отдашь, а он и не поймёт

Саша Погорельцев — «Не держу обид»: история создания

«Не держу обид» вышла как отдельный сингл Саши Погорельцева 1 февраля 2026 года. Саша Погорельцев — виртуальный исполнитель, созданный продюсером и автором Вячеславом Грицаем. Это не певец в привычном смысле, а образ, построенный вокруг нейросетевого вокала и современного русского шансона.

Вячеслав Грицай принял участие в создании песни сразу в нескольких ролях. Он написал текст и музыку с помощью нейросети, выступил продюсером и контролировал синтезаторную партию.

Сам музыкант известен не только как создатель Саши Погорельцева. Он также выпускает треки под псевдонимом Mysadeyes и работает над другими цифровыми проектами. Среди них — «Русский народный фонк» и Муза. Первый проект соединяет народные мотивы с тяжёлым электронным звучанием, второй обращается к поэзии и классическим текстам. Саша Погорельцев продолжает эту линию экспериментов, но уже в жанре нейросетевого шансона.

Аранжировка «Не держу обид» построена просто и узнаваемо для жанра. В треке используются ровный ритм, мягкая клавишная основа, синтезаторные партии и хрипловатый вокал, который имитирует манеру шансонного исполнителя. Музыка не разгоняет песню и не уводит её в танцевальный формат. Она держит спокойный темп и оставляет в центре вокал.

Песня звучит как привычный «мужской разговор» о жизни, ошибках и усталости, но при этом сделана с помощью современных технологий. В этом и заключается главный парадокс «Не держу обид»: трек использует очень традиционный жанровый язык, хотя сам проект построен вокруг прогрессивной музыкальной модели.

Саша Погорельцев — «Не держу обид»: интересные факты

«Не держу обид» стала главным треком в каталоге Саши Погорельцева. В списках популярных песен артиста она стоит рядом с композициями «Не каждому дано», «Рождённые в СССР», «Чем ниже человек душой», «Маемся», «Две стороны» и «Фотоальбом». Все эти названия хорошо показывают территорию проекта: взрослая лирика, житейские выводы, семейная память и разговор о пережитом.

В 2025–2026 годах каталог Саши Погорельцева быстро пополнялся новыми синглами. У проекта выходили песни «Душа», «Рассвет», «Снег», «Две стороны», «Семья», «Не каждому дано» и другие треки. «Не держу обид» вписалась в эту линию как одна из самых цепких работ: в ней есть короткая формула, которую легко вынести в заголовок, подпись или цитату.

История Саши Погорельцева интересна ещё и тем, что проект показывает новую сторону нейросетевой музыки. Обычно об ИИ-треках говорят в контексте поп-экспериментов, каверов или шуточных вирусных записей. Здесь технология встроена в жанр, который привык говорить простыми словами о судьбе, семье, обидах и дороге. Поэтому «Не держу обид» заметна не только как песня, но и как пример того, как нейросети осваивают территорию русского шансона.

Кто стоит за ИИ-песней «Сыпь, гармоника!», покорившей чарты