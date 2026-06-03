Bearwolf — «Чародейка»: текст песни, интересные факты, слушать трек

«Чародейка» Bearwolf вышла 8 мая 2026 года и превратила историю о притяжении в почти сказочный сюжет. В песне есть пленник, златокрылая злодейка, жар-птица и чувство, которое похоже не на спокойную любовь, а на заклинание. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.

© Соцсети Bearwolf

Bearwolf — «Чародейка»: текст песни

[Интро]

А он пленник чародейки

Златокрылой, ох, злодейки

Её чары, любви спицы

Жарче, чем огонь жар-птицы

Нет, не так (Ага, ага, ага)

[Припев]

А он пленник чародейки

Златокрылой, ох, злодейки

Её чары, любви спицы

Жарче, чем огонь жар-птицы

[Куплет 1]

Закрытая сирена как игривая тайна

Если встреча с ней, то это не случайность

Её любовь далёкий и глубокий пруд

Вставай с колен, так бесы не уйдут

Не хочешь уходить, тогда сдавайся в плен

Ведь кто тебя ещё пригласит в Эдем? (Ага, ага, ага)

[Припев]

А он пленник чародейки

Златокрылой, ох, злодейки

Её чары, любви спицы

Жарче, чем огонь жар-птицы

[Постприпев]

Да, это я

Ну да, это я

Да, это я (На-на-на-на-на-на)

[Куплет 2]

Мне их советы что вода, каждый потянет на себя

Говорят сложно жить, невозможно, Лер, не иди, ведь туда нельзя

Все их упрёки как вода, ими полна уже сполна

Снова втирают какое-то бесиво, но а нам с тобой весело

Ты моя константа от скуки, когда я глажу твои руки

Говорят, что утро мудренее, но я так не умею

Ты потонул во мне, наша любовь в огне

Ну дай же силы мне, тону сама в себе (Ага, ага, ага)

[Припев]

А он пленник чародейки

Златокрылой, ох, злодейки

Её чары, любви спицы

Жарче, чем огонь жар-птицы

[Бридж]

Да мне уже осточертело слушать вашу ересь!

Мне ваши законы не писаны! (Ага, ага, ага)

[Припев]

А он пленник чародейки

Златокрылой, ох, злодейки

Её чары, любви спицы

Жарче, чем огонь жар-птицы

А он пленник чародейки

Златокрылой, ох, злодейки

Её чары, любви спицы

Жарче, чем огонь жар-птицы

[Аутро]

Да, это я

Ну да, это я

Да, это я (На-на-на-на-на-на)

Bearwolf — «Чародейка»: история создания

«Чародейка» вышла как отдельный сингл Bearwolf. Участие в создании песни приняли Валерия Василевская и Арутюн Таманян, широко известный как Fargo. Bearwolf, она же Валерия Василевская, написала текст, а музыку сочинил Таманян. Для артистки это не первая работа с Fargo: раньше они уже сотрудничали над «Годзиллой», одним из главных треков в её дискографии. В интервью Rocket Mag Bearwolf рассказывала, что сначала показала Fargo мотив припева, а он посоветовал развить эту идею. Так песня получила ту форму, в которой вышла к слушателям.

Таманян — продюсер, музыкант, композитор и диджей, работавший с Zivert, Тимати, Ольгой Серябкиной, Anivar, Эрикой и другими артистами. В «Чародейке» он отвечает не просто за музыку как набор звуков, а за форму, в которой сказочный образ Bearwolf становится поп-песней с цепким припевом и драматичным настроением.

На первый взгляд «Чародейка» звучит как песня о женской власти над влюблённым человеком. Но сама Bearwolf в соцсетях уточняла, что у трека есть несколько подтекстов. Это позволяет читать песню шире: чародейка здесь не только соблазнительная героиня, но и образ человека, который перестал быть удобным для других. Она не святая, не жертва и не тихая романтическая фигура. Скорее это женщина, которая больше не просит разрешения быть сильной.

Эта мысль поддержана и сказочной образностью. В тексте появляются «чары», «златокрылая злодейка» и жар-птица. Такие слова уводят песню от обычной поп-истории про отношения.

Bearwolf — «Чародейка»: интересные факты

В дискографии Bearwolf «Чародейка» соседствует с треками «Феникс» и «Фрея». Артистка часто выбирает названия, в которых есть миф, сила или превращение. «Феникс» связан с возрождением, «Фрея» отсылает к образу богини, а «Чародейка» продолжает эту цепочку через магию и власть над чужими чувствами.

В песне важен не только образ чародейки, но и то, как он подан. Героиня не просто очаровывает другого человека. Она будто сама рассказывает миф о себе — с опасностью, красотой и тёмным блеском. Поэтому трек держится не на подробном сюжете, а на одном сильном состоянии: кто-то уже попал под её власть и вряд ли выберется без потерь.

Ещё одна деталь — слово «пленник» в тексте. Оно сразу меняет привычную любовную оптику. Здесь нет равного романтического диалога: один человек оказывается захвачен, а другой получает почти магическую власть. За счёт этого песня звучит драматичнее, чем обычный поп-трек о притяжении. Она играет с образом любви как силы, которая может не только вдохновлять, но и подчинять.

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