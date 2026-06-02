«Появлялись не самые хорошие мысли»: Крид рассказал о последствиях травли

Певец Егор Крид назвал ложью слухи о том, что он обиделся на фанатов и остановил концерт в Краснодаре. Эта история произошла в марте. Артист дал интервью журналу «Мнение редакции» и объяснил, как всё было на самом деле.

В Краснодаре прошло два выступления. На каждом был аншлаг, а общее число зрителей достигло 20 тысяч. В программу входил блок про Майкла Джексона — там звучали не коммерческие песни, а хип-хоп. Первый день прошёл без проблем. На второй день во время этого блока Крид увидел нескольких человек, которые стояли, уставившись в телефоны. Тогда он решил поступить так же, как они: замер на месте и исполнил три песни, почти не двигаясь. Это были совместные треки, поэтому он пел только свои куплеты.

После этого певец спросил зал: «Вам круто, когда артист просто стоит на сцене и поёт?» Люди ответили, что нет. Тогда Крид объяснил: музыканту тоже неприятно, когда вместо живого выступления он видит перед собой только телефоны. Затем он ещё несколько минут говорил со зрителями о том, как важно быть единым целым и танцевать вместе. Все согласились, зааплодировали, и концерт закончился легко и свободно.

Но позже, по словам Крида, кто-то вырезал из его слов нужные куски и выложил в интернет. Началась травля. «Появлялись даже не самые хорошие мысли. Я бы честно такого состояния врагу не пожелал — когда кажется, что тебя ненавидят все. Не самый простой период в моей жизни», — рассказал артист журналу «Мнение редакции».

