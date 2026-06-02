Линда анонсировала новый альбом на фоне судебных разбирательств

Артистка Светлана Гейман, выступающая под сценическим именем Линда, опубликовала в своём блоге видеосообщение для фанатов. В ролике она пообещала, что ни один из анонсированных ранее концертов не будет отменён — все выступления пройдут по графику. Также певица поделилась своими творческими планами.

© Соцсети Линды

12 мая звезду задержали в столице. После десятичасового допроса её освободили. Поводом послужил старый конфликт с экс-продюсером Максимом Фадеевым, связанный с авторскими правами на песни.

«В данное время проводится следствие, как вы все знаете, я и мои представители взаимодействуем со следственными органами в рамках закона. <...> Я воздерживаюсь от эмоциональных публичных комментариев в данное время, при этом считаю важным сказать, что всё происходящее, включая заявления и их последствия, остается на совести господина Фадеева», — заявила Линда.

Исполнительница призналась, что даже в столь сложной ситуации она находит множество положительных моментов. И главный из них — подготовка нового альбома. В дискографии Линды пока десять пластинок. Последняя — «ДНК мира» — была представлена на стримингах в 2020 году.

