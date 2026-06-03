«Нас держат за идиотов»: Резник и Лоза обвинили Лазарева в плагиате известного поэта

Российский поп-артист Сергей Лазарев столкнулся с серьёзными обвинениями. В одной из его песен услышали незаконное заимствование известных поэтических строчек: бард Юрий Лоза даже призывал отдать провинившегося Лазарева под суд. «Рамблер» вспоминает скандальную историю и разбирается, что могло пойти не так.

© Соцсети Сергея Лазарева, mos.ru

Суть обвинения

Осенью 2018 года Сергей Лазарев представил трогательную песню «Шёпотом», посвящённую умирающему роману. В ней герой осознаёт, что слишком отличается от возлюбленной, и что это может привести к разлуке, но всё равно не решается завести тяжёлый разговор и предлагает обсудить это «шёпотом». Автором текста выступил Артём Шаповалов. Рефреном звучат строчки «Мы с тобой шёпотом спрашивали, "что потом будет"». Именно они привлекли к Лазареву внимание блюстителей справедливости.

Первым о спорной композиции высказался музыкант Юрий Лоза, известный песней «Плот». Общаясь с «Собеседником», артист посетовал на сходство песни со стихотворением «Ты спрашивала шёпотом» Евгения Евтушенко. В нём и правда есть схожие строчки, звучащие как «Ты спрашивала шепотом: а что потом? А что потом?». Лоза подчеркнул, что это широко известное стихотворение, поэтому автор песни не мог не знать об Евтушенко.

Человек, который называет себя автором, не имеет права его не знать. Авторы должны читать литературу. Я думаю, что неэтично, некрасиво и отвратительно брать эти строки и присваивать их себе.

Артист также призвал вдову Евтушенко подать на Лазарева в суд, но громкого иска не состоялась. Вскоре к возмущению Лозы присоединился поэт Илья Резник. Он отметил, что поначалу был рад знакомым строчкам, но остался раздосадован, узнав, что имя Евтушенко не указан в авторах трека.

Такое ощущение, что эти так называемые новые творцы считают, что никто не знает творчество такого классика, как Евтушенко! Они всех нас держат за тупых идиотов? Очень обидно, что память о поэте осквернили после его смерти.

© Соцсети Сергея Лазарева

Сам Лазарев вину Шаповалова не признал. Общаясь с журналистами того же «Собеседника», артист заявил, что «не понимает, о чём речь». Сам Шаповалов также открестился от обвинений, пояснив Daily Storm, что никогда не читал Евтушенко. По просьбе журналистов автор прочёл стихотворение и отметил, что в них нет «ничего общего». Схожую рифму «шёпотом» и «потом» Шаповалов назвал «расхожим речевым оборотом».

Происшествие никак не повлияло на отношения Лазарева и Шаповалова, а также на имидж лирика. Среди его хитов, написанных после обвинений в плагиате, — «Венера-Юпитер» Вани Дмитриенко и «Ты моё море» Лолиты. Один из текстов Шаповалова также попал в альбом Лазарева «Счастливые тоже плачут», вышедший осенью 2025 года.

Был ли плагиат: вердикт «Рамблера»

Хотя Шаповалов и Лазарев отрицают своё знакомство с творчеством Евгения Евтушенко, строчки песен и впрямь звучат удивительно похоже. К тому же рефрен «Что потом будет?» играет в тексте композиции значимую символическую роль: можно понять, если автор хотел придать ей пафоса и трагичности. Не исключено, что Шаповалов мог случайно услышать строчку, запомнить и не задуматься о том, что так уже говорил известный поэт.

Тем не менее если заимствование произошло осознанно, в этом тоже не следует видеть страшное преступление. Классическая поэзия не раз становилась вдохновением для многих музыкантов из разных жанров. Например, стихотворение «Послушайте» Владимира Маяковского легло в основу песен группы Глеба Самойлова The Matrixx, а также в трек Куока с тем же названием. Единственное отличие от случая с Лазаревым — это открытое признание заимствования. К примеру, Куок решил вопрос почти с юмором, добавив к названию песни приписку «с участием Маяковского».

Вероятно, Лазареву и Шаповалову повезло, что к советам Лозы и Резника не прислушалась вдова Евтушенко. Сложно предположить, к какому выводу пришёл бы суд. В конце концов, добавить авторство композиции — быстро и безболезненно, в отличие от выплаты штрафа за нарушение авторских прав.

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