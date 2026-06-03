Artik & Asti и известный итальянский певец выступят на Дворцовой площади

Коллектив Artik & Asti и итальянец Умберто Тоцци выйдут на одну сцену. Их выступление состоится на Дворцовой площади в рамках культурной части Петербургского международного экономического форума — проекта «Петербургские сезоны». Помимо них, там же сыграет оркестр TV BRICS во главе с главным дирижёром Михаилом Голиковым.

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Бесплатное шоу пройдёт 5 июня. Начаться оно должно в 20:00, сообщает издание «Фонтанка».

Мероприятие состоится в рамках фестиваля «Петербургские сезоны», приуроченного к ПМЭФ. Он продлится до 7 июня. В его афише значатся концерты, театральные постановки, выставки, экскурсии и уличные фестивали.

Коллектив Artik & Asti — это поп-группа, созданная в 2010-м продюсером и артистом Артёмом Умрихиным, наиболее известным как Artik. С момента основания и вплоть до 2021 года в составе пела Анна Дзюба (Anna Asti). А в 2022-м ей на смену пришла новая солистка Севиль Велиева.

Умберто Тоцци — итальянский певец и автор песен, знаменитый хитом Ti amo. Осенью 2025-го музыкант объявил о прощальном мировом туре, поэтому его нынешнее выступление в Петербурге — уникальный шанс увидеть живьём звезду 1980–1990-х годов.

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