Хибла Герзмава заявила о росте интереса молодёжи к опере

Аудитория академической музыки и оперных концертов в России заметно помолодела. Об этом рассказала народная артистка России и Абхазии, оперная певица Хибла Герзмава.

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В беседе с ТАСС Герзмава отметила, что молодые люди всё чаще приходят на концерты и в театры. По словам певицы, интерес к серьёзному музыкальному искусству у нового поколения становится заметнее.

Мне очень приятно наблюдать за тем, что зритель наш очень помолодел. Молодёжь приходит к нам на концерты, в театры, интересуется академической музыкой — и это, конечно, очень радует.

Герзмава также подчеркнула, что интерес к академической музыке сохраняется вне зависимости от меняющихся трендов. По мнению артистки, недолговечные песни со временем уходят, тогда как опера и академическая музыка остаются востребованными.

Хибла Герзмава — российская оперная певица, сопрано, народная артистка России и Абхазии. С 1995 года она выступает в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, где исполняет ведущие партии классического репертуара. За годы карьеры Герзмава выходила на сцены крупнейших мировых театров, среди которых «Ковент-Гарден», Метрополитен-опера, Венская государственная опера и Парижская национальная опера. В репертуаре певицы — произведения Моцарта, Верди, Пуччини, Чайковского, Римского-Корсакова и других композиторов.

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