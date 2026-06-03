Суд окончательно лишил Разина прав на «Ласковый май»

Суд по интеллектуальным правам признал законным решение Роспатента об аннулировании товарного знака «Ласковый май», который более 20 лет назад зарегистрировал бывший продюсер группы Андрей Разин.

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Об этом ТАСС сообщила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, представляющая интересы вдовы Юрия Шатунова. По словам юриста, суд подтвердил, что Роспатент правомерно отменил регистрацию товарного знака по заявлению Светланы Шатуновой.

Разин зарегистрировал товарный знак «Ласковый май» в 2003 году на сочинскую «Центральную творческую студию для одаренных детей «Ласковый май». В июне 2025 года Роспатент аннулировал регистрацию знака, а в сентябре это решение оспорил в суде последний правообладатель бренда Николай Коржиков.

Светлана Шатунова добивалась отмены регистрации, поскольку ей после смерти супруга принадлежат права на музыкальные произведения группы. Вдова певца настаивала, что словосочетание «Ласковый май» не могли зарегистрировать как товарный знак без согласия правообладателя. По её позиции, эти слова являются цитатой из песни Сергея Кузнецова «Лето».

В 2019 году Кузнецов, автор песен и создатель «Ласкового мая», передал Юрию Шатунову права на музыкальные произведения группы. После этого начались новые споры вокруг наследия коллектива: Разин утверждал, что авторские права принадлежат ему, а Кузнецов не имел права передавать их Шатунову.

Шатунов судился с Разиным за право исполнять хиты «Ласкового мая» и использовать название группы. В июне 2022 года, незадолго до смерти певца, суд подтвердил, что артист может петь песни коллектива на концертах. После смерти Шатунова права на произведения перешли к его супруге Светлане Шатуновой, и она продолжила борьбу за музыкальное наследие группы.

В мае 2026 года Краснодарский краевой суд также отменил решение Хостинского районного суда Сочи от 2007 года, которым авторство песен «Ласкового мая» ранее было установлено за Разиным. Права на 23 композиции признали за семьёй Шатунова.

Сам Разин сейчас находится за пределами России. В декабре 2025 года Таганский суд Москвы заочно арестовал бывшего продюсера «Ласкового мая» по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Разин использовал поддельный договор с Кузнецовым, чтобы получать деньги как правообладатель песен группы. Бывший продюсер также объявлен в международный розыск.

«Ласковый май» — советская и российская поп-группа, созданная в Оренбурге в 1986 году. Первым солистом коллектива стал Юрий Шатунов, а автором главных хитов был Сергей Кузнецов. Андрей Разин считается продюсером, который заметил группу, привёз её в Москву и помог превратить «Ласковый май» в один из самых популярных музыкальных проектов конца 1980-х. Среди главных хитов коллектива — «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер».

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