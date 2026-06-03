Киркоров ответил критикам, прозвавшим его «троянским конём» «Евровидения»

Филипп Киркоров рассказал, как помог Болгарии вернуться на «Евровидение» и победить на конкурсе. Артист заявил, что сделал это в память об отце, который мечтал о победе страны.

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В своих соцсетях певец признался, что решил рассказать о своей роли после слухов и споров вокруг участия его команды в подготовке Болгарии к конкурсу.

Киркоров объяснил, что его знакомство с Эмилом Кошлуковым, бывшим генеральным директором Болгарского национального телевидения, состоялось благодаря участникам болгарского дуэта «Ритон» Кате Михайловой и Здравко Желязкову. По словам артиста, именно после разговора с Кошлуковым он решил помочь Болгарии вернуться на «Евровидение».

Певец отметил, что страна шесть лет не участвовала в конкурсе из-за финансовых трудностей. По словам Киркорова, он нашёл инвестора, который согласился профинансировать участие Болгарии в «Евровидении-2026».

И я понимаю, что, если бы не было меня, Кати, Эмила Кошлукова, инвестора, чьё имя, конечно же, держится в секрете по многим причинам, этой победы бы не было.

Киркоров подчеркнул, что благодаря его друзьям и его собственному участию Болгария вновь вступила в конкурсную борьбу. Артист также отметил роль основанной им компании Dream Team, которая готовила Dara к выступлению. В команде работали продюсер Илиас Кокотос и композитор Димитрис Контопулос, написавший победную песню Bangaranga.

Певец подчеркнул вклад «великолепной и грандиозной дивы» Dara и отметил, что таких артисток «давно не было». В завершение Киркоров посетовал, что никто не сказал ему «спасибо», хотя и отметил, что благодарности не ждал и сделал «доброе дело от души». Но артист всё же понадеялся, что «остальное останется на совести тех, кто снял сливки с этого прекрасного мероприятия».

Киркоров добавил, что мечтал о победе Болгарии на «Евровидении» в память об отце. Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в Варне и умер 18 марта 2025 года на 93-м году жизни. Артист подчеркнул, что именно в день рождения отца решил «закрыть для себя гештальт “Евровидения”». По словам певца, ему было бы особенно важно, если бы следующий конкурс прошёл в Варне, где прошло его детство.

DARA победила на «Евровидении-2026» с песней Bangaranga и принесла Болгарии первую победу в истории конкурса. После победы страны следующий конкурс должен пройти в Болгарии, однако город проведения пока не выбран. Среди возможных претендентов назывались София, Бургас и Варна.

Филипп Киркоров — российский эстрадный певец, народный артист России. Он родился в 1967 году в Варне в семье певца Бедроса Киркорова и Виктории Лихачёвой. Киркоров представлял Россию на «Евровидении» в 1995 году, а позже участвовал в подготовке конкурсных номеров Дмитрия Колдуна, Ани Лорак, сестёр Толмачёвых, Сергея Лазарева, Натальи Гордиенко и группы DoReDos.

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