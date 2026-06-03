Хит Мии Бойки попал в мировой чарт и конкурирует с Дрейком и Эминемом

Песня Мии Бойки «Экспонат» попала в мировой чарт Genius. Трек российской певицы оказался в рейтинге рядом с композициями Эминема, Дрейка, Radiohead, Майкла Джексона и других артистов.

© Соцсети артиста

По данным Soundcharts, отслеживающего чарты музыкальных платформ, «Экспонат» занял десятое место в глобальном чарте Genius за неделю от 2 июня. На девятой строчке расположилась песня Lose Yourself Эминема, а в первой двадцатке также оказались несколько треков Дрейка.

Genius — американская платформа с текстами песен, переводами и пользовательскими аннотациями. В отличие от стриминговых рейтингов, чарт Genius показывает не количество прослушиваний, а интерес аудитории к текстам: пользователи заходят на страницы песен, ищут слова, разбирают строчки и оставляют пояснения.

Именно поэтому в рейтинге Genius могут неожиданно появляться старые хиты, вирусные песни из соцсетей, треки на разных языках и композиции, вокруг которых возник новый всплеск интереса. Для российских артистов попадание в такой чарт возможно, если зарубежная или русскоязычная аудитория массово ищет текст песни и открывает её страницу на Genius.

Песня «Экспонат» вышла в 2026 году. В ней Мия Бойка обращается к образу яркой и недоступной героини, которую сравнивает с музейным экспонатом. Повышенный интерес к песне спровоцирован в том числе бурными спорами в соцсетях. Часть интернет-пользователей считает, что своей песней артистка проявила неуважение к женщинам, которые не зависят от мужчин и не испытывают к ним меркантильных интересов. Сама Бойка пока никак не реагировала на волну критики.

Мия Бойка — сценический псевдоним Марии Бойко, российской певицы и телеведущей. Она стала известна благодаря яркому образу, песням «Ананас Адидас», «Пикачу», «Эмэмдэнс» и другим вирусным трекам. В 2022 году Forbes включил Бойку в рейтинг «30 до 30» в категории «Музыка».

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Миа Бойка считает, что для счастья ум не нужен — только красота