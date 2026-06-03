Валерий Сюткин раскрыл, кто помог воссоединить «Браво»

Валерий Сюткин рассказал, благодаря кому состоится его первое за долгое время выступление с группой «Браво» перед большой аудиторией. Музыкант заявил, что эта идея принадлежит организаторам фестиваля «Пикник Афиши», позвонившим ему с этой идеей.

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В интервью «Снобу» Сюткин отметил, что не видел препятствий для воссоединения, если сами участники «Браво» считают такой концерт уместным.

Сюткин подчеркнул, что точный сценарий концерта музыканты ещё обсудят на репетиции. При этом артист пообещал, что выступление получится энергичным.

Я сделаю, как будет удобно: могу отдельно выйти на «свои» песни, могу с Робертом всё исполнить пополам: куплет — он, куплет — я. Могу на гитаре просто поиграть. Сам пока не знаю, как это будет. Но гарантирую, что 20 июня мы выйдем на сцену [«Пикника Афиши»] и это будет энергично.

Сюткин также заявил, что нового альбома с «Браво» пока ждать не стоит. По словам певца, такой задачи сейчас нет, однако предстоящий концерт может показать, есть ли смысл планировать что-то новое.

Музыкант добавил, что воссоединение «Браво» нужно прежде всего поклонникам, которые слушают группу с 1990-х. На концерте, по мнению Сюткина, коллективу стоит играть самые известные песни, включая «Васю», «Оранжевый галстук», «Московский бит», «Этот город» и «Это за окном рассвет».

Валерий Сюткин — российский певец и музыкант, бывший солист группы «Браво». Он выступал с коллективом с 1990 по 1995 год; именно в этот период группа выпустила альбомы «Стиляги из Москвы», «Московский бит» и «Дорога в облака». Среди известных песен Сюткина с «Браво» — «Вася», «Любите, девушки», «Оранжевый галстук» и «Московский бит».

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