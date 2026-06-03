Пола Маккартни депортировали за поджог презерватива

Пол Маккартни рассказал о скандальном эпизоде из ранней истории The Beatles. В юности музыкант вместе с барабанщиком Питом Бестом поджёг презерватив в знак протеста против плохого жилья, в котором группа остановилась во время выступлений в Гамбурге.

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Эту историю Маккартни вспомнил в YouTube-шоу Chicken Shop Date. В начале 1960-х The Beatles выступали в гамбургском клубе Kaiserkeller в Германии. Маккартни, Бест, Джордж Харрисон, Джон Леннон и Стюарт Сатклифф тогда жили в здании старого кинотеатра Bambi Kino в мрачном помещении с цементными стенами. В биографии Paul McCartney: Many Years from Now музыкант Барри Майлз описывал эти помещения как грязные и душные гримёрки.

Маккартни также вспомнил, что жильё находилось в задней части кинотеатра, а туалет, которым пользовались музыканты, приходилось делить со зрителями. По словам артиста, пока участники брились, рядом могли проходить посетители кинотеатра.

Маккартни рассказал, что на стене торчал гвоздь, а у Беста с собой оказался презерватив. Музыканты повесили его на гвоздь и подожгли. Певец в шутку отметил, что презервативы хорошо горят, и удивился, что ведущая шоу Амелия Димолденберг никогда такого не делала.

Считайте, если вы не поджигали презерватива, то вы и не жили.

История с подожжённым презервативом закончилась для музыкантов проблемами. Владелец клуба и кинотеатра Бруно Кошмидер пожаловался на Маккартни и Беста, обвинив их в попытке поджога. В итоге музыканты провели несколько часов в местной тюрьме, после чего их депортировали в Англию.

Пит Бест выступал с The Beatles до 1962 года. Позже его место за барабанами занял Ринго Старр.

Пол Маккартни — британский музыкант, певец, композитор и один из основателей The Beatles. Вместе с Джоном Ленноном он стал автором многих песен группы, включая Yesterday, Hey Jude, Let It Be и Eleanor Rigby. Недавно Маккартни выпустил альбом The Boys of Dungeon Lane, вдохновлённый его детством в Ливерпуле, родителями и юношескими годами, когда формировались The Beatles. После распада группы артист продолжил сольную карьеру, создал Wings и стал одним из самых успешных музыкантов в истории популярной музыки.

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