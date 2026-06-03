Стало известно, кто вдохновил Арбенину на запись рэп-альбома

Диана Арбенина рассказала, что на запись рэп-альбома Rap for Mama её вдохновила дочь. Новая пластинка певицы и группы «Ночные снайперы» вышла 1 июня, в Международный день защиты детей.

© Соцсети Дианы Арбениной

В пресс-центре НСН Арбенина призналась, что идея альбома появилась после знакомства с плейлистом, который дочь составила специально для неё.

У меня двое подростков, им уже 16 лет. Моя дочь очень любит рэп. Она мне составила плейлист своей любимой музыки на 11 часов, назвала его «Рэп для мамы». Там был только рэп и больше ничего. Я так наслушалась, что заболела этим жанром музыкальным, и мы выпустили пластинку.

Арбенина подчеркнула, что не собирается полностью уходить в рэп и не строит стратегических планов вокруг нового жанра. По словам певицы, она никогда ничего не делает намеренно: ей захотелось попробовать — и она записала альбом.

Диана Арбенина — российская певица, музыкант, автор песен и лидер группы «Ночные снайперы». Коллектив был создан в 1993 году и стал одним из самых заметных проектов российской рок-сцены. Среди известных песен группы — «31-я весна», «Ты дарила мне розы», «Катастрофически» и «Асфальт».

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