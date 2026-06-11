«Маленький»: как стихи школьника стали хитом группы «Дайте танк (!)»

«Маленький» — одна из самых известных песен рок-группы «Дайте танк (!)», намётки для которой появились ещё задолго до появления коллектива. «Рамблер» рассказывает об истории создания этой ностальгичной композиции и делится её текстом. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — через приложение сервиса Звук.

© Соцсети группы «Дайте танк (!)»

«Дайте танк (!)» — «Маленький»: текст песни

[Куплет 1]

Я снова маленький, солнце яркое, мама опять сильнее всех в мире

Я снова боюсь собак и оставаться один в квартире

А деревья такие большие, незнакомые плохие слова

Поиграем в прятки? Мне, как раньше, по пояс трава

[Припев]

Это я не достаю до пола ногами

Или пол до моих ног не достаёт?

Те, кого я считал врагами

Просто делают мёд, просто делают мёд

Это я, только дети трясут головами

Не узнали меня, говорят, что не смогут помочь

Я стал сильнее, и теперь я не лягу к маме

Но чудовища не пришли, я прождал их целую ночь

[Куплет 2]

Я ещё не разучился радоваться, рисую осколками кирпичей

В резиновых сапогах не страшно мерить весной ногами ручей

Красные яблоки падают вниз, когда ветер сильнее дует

Тише, меня зовут есть! Я не голоден, но никого не волнует

[Припев]

Я не достаю до пола ногами

Или пол до моих ног не достаёт?

Те, кого я считал врагами

Просто делают мёд, просто делают мёд

Это я, только дети трясут головами

Не узнали меня, говорят, что не смогут помочь

Я стал сильнее, и теперь я не лягу к маме

Но чудовища не пришли, я прождал их целую ночь

[Куплет 3]

Снова зима, меня везут на санках, снеговик до утра подождёт

А дома тепло и пахнет ёлкой, в клубок свернулся кот

Вот моё отражение в шаре, гирлянда мигает цветными огнями

Я сижу на скрипучем стуле, и не достаю до пола ногами

[Припев]

Я не достаю до пола ногами

Или пол до моих ног не достаёт?

Те, кого я считал врагами

Просто делают мёд, просто делают мёд

Это я, только дети трясут головами

Не узнали меня, говорят, что не смогут помочь

Я стал сильнее, и теперь я не лягу к маме

Но чудовища не пришли, я прождал их целую ночь

«Дайте танк (!)» — «Маленький»: история создания

Автор текста и музыки песни — Дмитрий Мозжухин, фронтмен группы «Дайте танк (!)». Песня вышла 7 января 2013 года в составе сингла «Маленький».

По информации из соцсетей группы, куплеты песни были написаны Мозжухиным ещё в школьные годы, задолго до появления коллектива «Дайте танк (!)». Позже к уже существующему материалу добавили только припев, который завершил структуру композиции.

Запись трека прошла спонтанно и без предварительной подготовки. Её приурочили к рождественским праздникам 2013 года. Выпуск сингла сопровождался скромной реакцией аудитории: пост набрал 44 лайка, 16 репостов и один комментарий. И то последний оставил друг музыкантов Шурик, который также изображён на обложке релиза.

В центре композиции — тема детства. Герой вспоминает знакомые каждому ощущения: страх остаться одному дома, игры во дворе, зимние прогулки и чувство защищённости рядом с близкими людьми. Благодаря простым образам песня нашла отклик у широкой аудитории.

В разные годы композиция активно распространялась через социальные сети и пользовательские видео. Многие слушатели использовали её в роликах о детстве, школьных годах, семейных архивах и воспоминаниях о прошлом.

«Дайте танк (!)» — «Маленький»: интересные факты

Тема детства регулярно встречается в творчестве «Дайте танк (!)». В интервью Дмитрий Мозжухин не раз говорил о важности детского взгляда на мир. Один из самых необычных образов песни — строчка о том, что те, кого герой считал врагами, «просто делают мёд». Это взгляд взрослого человека на детские страхи и обиды. С возрастом оказывается, что многие люди, которые раньше казались опасными или недружелюбными, просто живут своей жизнью. Группа «Дайте танк (!)» появилась в подмосковной Коломне в 2007 году. Её основали Дмитрий Мозжухин и Александр Романкин, которые на тот момент ещё учились в школе. Первые записи музыканты делали буквально в домашних условиях.

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