«Маленький»: как стихи школьника стали хитом группы «Дайте танк (!)»

«Дайте танк (!)» — «Маленький»: текст песни, интересные факты, слушать трек
«Маленький» — одна из самых известных песен рок-группы «Дайте танк (!)», намётки для которой появились ещё задолго до появления коллектива. «Рамблер» рассказывает об истории создания этой ностальгичной композиции и делится её текстом. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — через приложение сервиса Звук.
«Дайте танк (!)» — «Маленький»: текст песни
[Куплет 1]
Я снова маленький, солнце яркое, мама опять сильнее всех в мире
Я снова боюсь собак и оставаться один в квартире
А деревья такие большие, незнакомые плохие слова
Поиграем в прятки? Мне, как раньше, по пояс трава
[Припев]
Это я не достаю до пола ногами
Или пол до моих ног не достаёт?
Те, кого я считал врагами
Просто делают мёд, просто делают мёд
Это я, только дети трясут головами
Не узнали меня, говорят, что не смогут помочь
Я стал сильнее, и теперь я не лягу к маме
Но чудовища не пришли, я прождал их целую ночь
[Куплет 2]
Я ещё не разучился радоваться, рисую осколками кирпичей
В резиновых сапогах не страшно мерить весной ногами ручей
Красные яблоки падают вниз, когда ветер сильнее дует
Тише, меня зовут есть! Я не голоден, но никого не волнует
[Припев]
Я не достаю до пола ногами
Или пол до моих ног не достаёт?
Те, кого я считал врагами
Просто делают мёд, просто делают мёд
Это я, только дети трясут головами
Не узнали меня, говорят, что не смогут помочь
Я стал сильнее, и теперь я не лягу к маме
Но чудовища не пришли, я прождал их целую ночь
[Куплет 3]
Снова зима, меня везут на санках, снеговик до утра подождёт
А дома тепло и пахнет ёлкой, в клубок свернулся кот
Вот моё отражение в шаре, гирлянда мигает цветными огнями
Я сижу на скрипучем стуле, и не достаю до пола ногами
[Припев]
Я не достаю до пола ногами
Или пол до моих ног не достаёт?
Те, кого я считал врагами
Просто делают мёд, просто делают мёд
Это я, только дети трясут головами
Не узнали меня, говорят, что не смогут помочь
Я стал сильнее, и теперь я не лягу к маме
Но чудовища не пришли, я прождал их целую ночь
«Дайте танк (!)» — «Маленький»: история создания
Автор текста и музыки песни — Дмитрий Мозжухин, фронтмен группы «Дайте танк (!)». Песня вышла 7 января 2013 года в составе сингла «Маленький».
По информации из соцсетей группы, куплеты песни были написаны Мозжухиным ещё в школьные годы, задолго до появления коллектива «Дайте танк (!)». Позже к уже существующему материалу добавили только припев, который завершил структуру композиции.
Запись трека прошла спонтанно и без предварительной подготовки. Её приурочили к рождественским праздникам 2013 года. Выпуск сингла сопровождался скромной реакцией аудитории: пост набрал 44 лайка, 16 репостов и один комментарий. И то последний оставил друг музыкантов Шурик, который также изображён на обложке релиза.
В центре композиции — тема детства. Герой вспоминает знакомые каждому ощущения: страх остаться одному дома, игры во дворе, зимние прогулки и чувство защищённости рядом с близкими людьми. Благодаря простым образам песня нашла отклик у широкой аудитории.
В разные годы композиция активно распространялась через социальные сети и пользовательские видео. Многие слушатели использовали её в роликах о детстве, школьных годах, семейных архивах и воспоминаниях о прошлом.
«Дайте танк (!)» — «Маленький»: интересные факты
- Тема детства регулярно встречается в творчестве «Дайте танк (!)». В интервью Дмитрий Мозжухин не раз говорил о важности детского взгляда на мир.
- Один из самых необычных образов песни — строчка о том, что те, кого герой считал врагами, «просто делают мёд». Это взгляд взрослого человека на детские страхи и обиды. С возрастом оказывается, что многие люди, которые раньше казались опасными или недружелюбными, просто живут своей жизнью.
- Группа «Дайте танк (!)» появилась в подмосковной Коломне в 2007 году. Её основали Дмитрий Мозжухин и Александр Романкин, которые на тот момент ещё учились в школе. Первые записи музыканты делали буквально в домашних условиях.
Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.
Инди-группа «Дайте Танк (!)» запустила «Радио Пепел» для полуночников