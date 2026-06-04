Как гибрид зайца и льва стал основой для вирусной песни

«Черемша» — трек московского рэпера Gazan, вышедший 8 мая 2026 года. Песня выросла из одного из главных интернет-мемов года и уже в первые дни стала популярна в соцсетях. «Рамблер» приводит текст композиции, а также рассказывает историю её создания. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.

© Соцсети Gazan

Gazan — «Черемша»: текст песни

[Интро]

Для здоровья малыша — черемша, —ша-ша, а-а-а-а

(По)

[Припев]

Черемша

Ша!

Черемша

Ша! (По)

Черемша

Ша!

Черемша

[Куплет 1]

Тихо не спеша, не дыша и ни шиша

Четыре карандаша со второго этажа (По)

Ели даже в гаражах вороша и без ковша

А за любым столом всегда была лишь только черемша-ша-ша-ша

[Припев]

Черемша

Ша!

Черемша

Ша! (По)

Черемша

Ша!

Черемша

Ша! (А-а-а)

[Куплет 2]

Она заменит всё — клей «Момент», аспирин, интернет, шоколад

Это новый эндорфин — без него теперь никак

Принимайте просто так

Для здоровья малыша (Что?) — черемша

[Припев]

Черемша

Ша!

Черемша

Ша!

Черемша

Ша!

Черемша

Ша!

Gazan — «Черемша»: история создания

«Черемша» — не просто очередной танцевальный трек, а песня, рождённая интернетом. В начале 2026 года русскоязычные соцсети захлестнула волна псевдодокументальных ИИ-роликов о жизни в Советском Союзе. Главным героем этих видео стала «Черемша» — вымышленный зверь с головой льва и телом зайца. Персонаж появился ещё в 2020 году: французский аккаунт Les Créatonautes опубликовал изображение такого гибрида. В 2025 году картинка добралась до рунета, получила имя «Черемша» и стала основой для сотен абсурдных роликов: в них советские люди гладят это диковинное животное и даже ездят на нём верхом.

К концу апреля 2026 года мем достиг пика популярности. Константин Жуков — рэпер, известный под псевдонимом Gazan, — решил закрепить его в виде песни. 8 мая «Черемша» вышла на всех платформах. Её автором выступил сам артист.

Gazan — «Черемша»: интересные факты

Черемша — это также название дикого растения. Оно является родственником лука и чеснока с резким запахом и растёт в лесах и тайге. Именно поэтому строчка «для здоровья малыша — черемша» звучит как пародия на советскую санитарно-просветительную рекламу: в СССР черемшу действительно считали полезным и доступным продуктом. «Черемша» — не первый вирусный трек Gazan на злобу дня. До этого артист записывал песню «67» — тоже на основе интернет-тренда.

Gazan — «Черемша»: клип

После релиза трека вышло музыкальное видео, в котором можно увидеть того самого диковинного зверя. Сам ролик представляет собой поток абсурдных сюжетов.

Видео по теме от RUTUBE

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