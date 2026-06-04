Charli XCX раскрыла, зачем собрала Скорсезе, Кейла и Джейкобса на обложке

Charli XCX рассказала, как Джон Кейл, Марк Джейкобс и Мартин Скорсезе оказались на обложке её нового альбома Music, Fashion, Film. Релиз пластинки запланирован на 24 июля.

© Соцсети Charli XCX

Каждый герой чёрно-белого снимка отвечает за одну из сфер в названии альбома: Джон Кейл представляет музыку, Марк Джейкобс — моду, а Мартин Скорсезе — кино, рассказала певица Shaad Magazine.

Автором фотографии стал шотландский фотограф и режиссёр Айдан Замири. Ранее он снимал клипы Charli XCX и работал над её мокьюментари The Moment.

По словам артистки, съёмка прошла в апреле в Нью-Йорке и стала для неё особенным событием. Charli XCX призналась, что была потрясена тем, что три знаковые фигуры согласились собраться в одной комнате ради её альбомной обложки.

Певица отметила, что Кейл, Джейкобс и Скорсезе по-разному повлияли на её жизнь. С Джоном Кейлом она сотрудничала над саундтреком к «Грозовому перевалу» и давно следит за его сольной карьерой и работой с The Velvet Underground. Марк Джейкобс, по словам Charli XCX, первым пригласил её в модную кампанию и открыл для неё этот мир. Со Скорсезе артистка несколько раз обсуждала кино и назвала его участие в съёмке большой честью.

После того, как артистка опубликовала обложку, её поклонники начали делиться собственными тройками людей, представляющих «музыку, моду и кинематограф». По словам Charli XCX, сама она выбрала тех, с кем сформировала «личную связь».

Music, Fashion, Film станет первым альбомом Charli XCX после Brat, вышедшего в 2024 году. В новую пластинку войдут уже выпущенные синглы Rock Music и SS26.

Charli XCX — британская певица и автор песен. Она начала карьеру в конце 2000-х, а широкую известность получила благодаря экспериментальному поп-звучанию, работе с электронной сценой и хитам Boom Clap, 1999, Vroom Vroom и Speed Drive. В 2024 году альбом Brat стал одним из главных поп-релизов года и закрепил за артисткой статус одной из самых влиятельных фигур современной поп-музыки.

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