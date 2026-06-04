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Первый альбом лейбла Рональдиньо выйдет перед ЧМ по футболу

Анастасия Басина

Легендарный бразильский футболист Рональдиньо анонсировал выход дебютного альбома Camisa 10 на собственном лейбле Tu Música. Релиз состоится 9 июня — за два дня до старта FIFA World Cup 2026.

Первый альбом лейбла Рональдиньо выйдет перед ЧМ по футболу
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В проекте участвуют 44 артиста из 18 стран и территорий, включая США, Бразилию, Мексику, Колумбию, Аргентину, Францию, Великобританию и Ямайку.

Заглавный трек записан с ямайской звездой Шоном Полом, как эксклюзивно сообщил Billboard. Артист отметил, что песня должна вдохновлять и несёт в себе ощущение победы — идеальный вайб для команд и болельщиков.

В альбом также войдут треки в исполнении британского диджея и автора танцевальной поп-музыки Джонаса Блю, пуэрториканского реггетон-исполнителя Джастина Килеса, пуэрториканских представителей реггетона и латиноамериканского хип-хопа Ленни Тавареса, Джея Луиана, Dalex и Леннокса, французского поп-исполнителя Вилли Уильяма, испанского диджея и продюсера Хуана Магана, колумбийских поп- и урбан-артистов Фарианы, Майка Баии и Пайпа Буэно, аргентинских представителей кумбии и хип-хопа L-Gante и Bhavi, нигерийского рэпера Odumodublvck, а также других артистов латиноамериканской, танцевальной и хип-хоп-сцены.

Лейбл Tu Música был открыт в марте, его штаб-квартира расположена в Майами. Основатели — Аллан Жезус, Рони Мальц Бин и Роберто де Ассис, брат и давний менеджер Рональдиньо. Название Camisa 10 отсылает к десятому номеру на футболке, под которым Рональдиньо стал легендой мирового футбола.

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