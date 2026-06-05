Война с двойниками и любовь к бандитам: куда пропала группа «Краски»

Хотя сегодня белорусская поп-команда «Краски» почти исчезла с публичных радаров, она продолжает выступать со старыми хитами. Состав группы неоднократно менялся: сегодня в нём поют и танцуют артисты, попавшие в «Краски» уже после выхода их главных хитов. «Рамблер» рассказывает, кто входит в состав команды сегодня и куда исчезли её прежние участники.

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Чем известна группа «Краски»: главные хиты

Группа «Краски» была основана в 2001 году в Минске. Её основателем и продюсером стал музыкант Алексей Воронов, который занимается командой и сегодня. Самой яркой участницей первого состава стала вокалистка Оксана Ковалевская, в ту пору бывшая супругой Воронова. Помимо неё, на сцену также выходили два клавишника и танцовщица, быстро сменявшие друг друга.

Именно с голосом Ковалевской были записаны главные хиты «Красок». Среди них — песни «Старший брат», «Он не знает ничего», «Оранжевое солнце» и другие. Певица также написала к ним тексты и музыку.

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Продолжая традиции женских групп прошлого, «Краски» делали ставку на песни о взрослении, юношеских чувствах и жизнерадостности. Также в их творчестве находилось место для историй о сложных романах: к примеру, в песне «Он не знает ничего» лирическая героиня жалуется матери на любовь к бандиту. Простые поп-аранжировки и искренние тексты на романтичные сюжеты помогли «Краскам» быстро добиться популярности в Белоруссии, а затем — и в России.

Всего у «Красок» вышло четыре альбома с 2002 по 2004 год. У них есть официальные названия, но среди поклонников релизы закрепились за названиями с использованием цветов. Дебют называется «Жёлтым», а последний лонгплей — «Фиолетовым». Также в дискографии «Красок» есть альбомы «Красный» и «Синий». Названия определялись по цветам обложек, сопровождавших релизы.

© Соцсети группы «Краски»

Что было дальше: уход Ковалевской и приход новых участников

После 2006 года популярность «Красок» пошла на спад. Как Алексей Воронов рассказал «Жара Mag» в декабре 2025 года, он связывает это с появлением «Фабрики звёзд»: продюсер уверен, что телепроект просто перетянул на себя внимание молодёжи. На понижение популярности также повлияло решение Ковалевской покинуть группу: момент совпал с её разводом с Вороновым. Певица не отказалась от музыкальной карьеры и начала выпускать сольные альбомы. Последний лонгплей Ковалевской «Много лет назад» вышел в 2026 году. На своих концертах певица также исполняет песни «Красок» собственного авторства. Роль её директора занимает Владимир Воронов — её сын, рождённый в браке с продюсером «Красок». Подробностей личной жизни артистка не раскрывает.

После ухода Ковалевской её место в группе пытались занять несколько девушек, но большинство задерживалось ненадолго. С 2006 по 2011 год вокалисткой «Красок» была Екатерина Саша, затем к коллективу присоединилась Марина Иванова. В 2015-м Иванова также решила оставить «Краски», и на её место взяли Дарью Субботину. Спустя четыре года Иванова вернулась и остаётся основной солисткой «Красок» и сегодня.

© Соцсети группы «Краски»

Вместе с Ивановой также выступают танцоры Виталий Кондраков и Кристина Юдичева. Кондраков присоединился к «Краскам» ещё в 2011 году. Длительное время в команду также входил хореограф Денис Барвинюк, но летом 2025 года он перестал выходить на сцену и появляться на фотосессиях с группой. Его место заняла Кристина Юдичева, хотя официальных объяснений о замене не публиковалось. Танцовщица также известна эпизодическими ролями в сериалах «Скорая», «Полицейский с Рублёвки», «СашаТаня» и «Молодёжка». Её фильмография насчитывает около 40 фильмов.

О судьбе экс-участниц и участников «Красок» известно немногое, так как они почти не ведут соцсети и не делятся подробностями личной жизни. Участники нынешнего состава продолжают выступать в домах культуры по всей России, а также обещают выпустить «Зелёный альбом», но официальной информации о дне премьеры или содержании пластинки пока не публиковалось. По словам Воронова, прекращать свою деятельность коллектив не планирует и будет готов уйти на покой лишь после того, как выпустит семь альбомов по каждому цвету радуги.

Скандалы с двойниками

Начиная с 2006 года в различных региональных СМИ стали регулярно появляться новости о подставных «Красках». О некоторых подобных ситуациях открыто рассказывал сам Алексей Воронов. Например, в 2012 году продюсер направил жалобу в Омск, так как на мероприятии «Дискотека 90-х» якобы выступили его «Краски». Воронов подал на организаторов в суд и сумел его выиграть. А в 2013-м продюсер сам обратился к подписчикам с просьбой поделиться информацией о некой Татьяне Высоцкой, выдававшей себя за экс-солистку «Красок».

© Соцсети группы «Краски»

Вплоть до 2026 года Воронову удалось добиться справедливости в ещё нескольких подобных ситуациях. В 2014-м благодаря его активности был арестован якобы директор «Красок» Антон Михайлов, а в 2017-м Воронов обрушился с обвинениями на некую Марину Кирееву и её супруга Василия Киреева. Они аналогично выдавали себя за «Краски» и устраивали концерты, выступая под готовую фонограмму.

Василий Киреев также известен как один из бывших солистов мужской поп-группы «Премьер-министр». Коллектив был создан в 1998 году, его продюсером стал Евгений Фридлянд. В 2002-м команда даже отправилась на «Евровидение» представлять Россию, но заняла лишь 10-е место. Василий Киреев присоединился к «Премьер-министру» в 2006 году и оставался в составе как минимум до 2014 года. Когда именно Киреев покинул «Премьер-министр» и почему его супруга решила выступать как экс-солистка «Красок», неизвестно.

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