МакSим просила врача записать «звук смерти»

Певица МакSим рассказала, как после комы просила врача записать для неё звуки реанимационного отделения. Самый страшный сигнал медик включить не смог: для этого в отделении должен был умереть пациент.

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Отрывок из автобиографии артистки «Другая реальность. Всё время по краю» опубликовал «СтарХит». Книга выйдет в июле, работа над ней шла больше года. В ней МакSим расскажет о личной жизни, карьере, детях, тяжёлой болезни и восстановлении после комы.

В опубликованном фрагменте певица вспоминает, что в реанимации её особенно мучили звуки медицинских аппаратов. По словам артистки, приборы возле пациентов не замолкали ни днём, ни ночью и постоянно диссонировали друг с другом. Из-за музыкального слуха МакSим воспринимала эти сигналы как мучительную какофонию.

Когда певица смогла говорить после снятия трубок, первым делом она попросила врачей «остановить эту музыку». Медик объяснил, что выключить аппараты невозможно, поскольку они помогают пациентам дышать и следят за работой сердца.

Через несколько месяцев МакSим приехала в больницу, чтобы навестить врачей и медсестёр. По словам артистки, привычные звуки реанимации снова вызвали у неё тяжёлую реакцию. Тогда певица попросила врача записать сигналы аппаратов, чтобы переслушивать их, если она начнёт забывать, что действительно важно в жизни.

Он записал почти всё. Кроме одного — очень-очень яркого звука, который я хорошо запомнила. Он звучал на одной ноте и громче всех. «Прости, Марина, — саркастично усмехнулся врач, — я не могу сейчас его тебе записать. Для этого надо, чтобы у меня в отделении кто-то умер».

Певица возразила, что слышала этот сигнал рядом со своей кроватью. Врач ответил, что этот звук действительно звучал у неё, однако в тот момент она уже не могла его слышать. По словам медика, никто не стал бы записывать сигнал на телефон вместо проведения реанимации.

В 2021 году МакSим попала в больницу с тяжёлой пневмонией после заражения коронавирусом. Артистку ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. После восстановления певица постепенно вернулась к концертной деятельности.

МакSим — сценический псевдоним Марины Абросимовой, российской певицы и автора песен. Она стала одной из главных поп-исполнительниц 2000-х благодаря хитам «Знаешь ли ты», «Нежность», «Мой рай», «Отпускаю» и «Трудный возраст». В 2026 году артистка готовит к выходу автобиографию «Другая реальность. Все время по краю».

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