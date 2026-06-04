Дара поспорила с Киркоровым, кому обязана победой на «Евровидении»

Победительница «Евровидения-2026» Dara ответила Филиппу Киркорову после его заявлений о помощи Болгарии на конкурсе. Певица поблагодарила его за моральную поддержку, но подчеркнула, что успех принадлежит команде проекта.

© Официальный сайт «Евровидения»

Свои комментарии Dara оставила под публикацией Филиппа Киркорова в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Спасибо за моральную поддержку, но весь успех этого проекта и результат невероятной работы принадлежит Virginia Records, Кристиану Тарче, Анне Юдит Стокке Вик, Димитрису Контопулосу, Илиасу Кокотосу, Софийскому сонграйтинг-кэмпу, телеканалу БНТ, Фредерику Бенке Ридману, Кейше фон Арнольд.

Она также добавила: «Не хочу, чтобы распространялись слухи. Они как комары». По словам Dara, песня Bangaranga была написана на сонграйтинг-кэмпе в Софии в 2023 году.

Часть комментаторов поддержала певицу. Другие напомнили, что Киркоров говорил не об авторстве песни, а о поиске инвестора для возвращения Болгарии на конкурс. Дуэт «Ритон», на который певец ссылался как на посредников, подтвердил его слова.

Ранее Киркоров заявил, что через знакомство с Эмилом Кошлуковым и при участии Dream Team помог Болгарии вернуться на «Евровидение». В частности, артист познакомил Кошлукова с инвестором, который согласился проспонсировать возвращение страны на конкурс после шестилетнего перерыва. Киркоров подчеркнул, что сделал это ради покойного отца, всегда мечтавшего о триумфе родной страны.

Dara выиграла «Евровидение-2026» с песней Bangaranga и принесла Болгарии первую победу в истории конкурса. Следующий конкурс пройдёт в Болгарии, но город пока не выбран.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Киркоров ответил критикам, прозвавшим его «троянским конём» «Евровидения»