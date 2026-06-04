В честь The Beatles учредили международный праздник

Компания Apple Corps Ltd официально утвердила 25 июня ежегодным международным праздником в честь The Beatles. Дата выбрана в честь события 1967 года: именно тогда коллектив выступил в первой международной спутниковой трансляции и исполнили песню «All You Need Is Love» для 400 миллионов зрителей по всему миру.

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Инициативу неофициально поддерживали фанаты с 2009 года. Теперь праздник получит глобальный статус с онлайн- и офлайн-мероприятиями. К 25 июня 2026 года выйдет отреставрированная цветная версия того исторического выступления, сообщает NME.

CEO Apple Corps Том Грин объяснил смысл праздника:

Больше, чем когда-либо, послание The Beatles и песни All You Need Is Love говорит о чём-то жизненно важном для сообщества, связи и силы объединения людей. Это то, что делает Международный день The Beatles таким особенным. Он просит лишь об одном: чтобы люди, где бы они ни находились, остановились, послушали и разделили немного радости».

В планах также открытие архивов Apple Corps в Лондоне и серия фильмов режиссёра Сэма Мендеса о группе.

Apple Corps Ltd — компания, созданная участниками The Beatles в конце 1960-х для управления их творческими и деловыми проектами. Сегодня она представляет официальное наследие группы: участвует в выпуске релизов, работе с архивами и крупных проектах, связанных с коллективом. Поэтому для фанатов её решения имеют особый вес — это структура, напрямую связанная с историей The Beatles.

The Beatles — британская рок-группа из Ливерпуля, созданная в 1960 году. В классический состав коллектива входили Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр; группа распалась в 1970 году. The Beatles стали одним из символов музыкальной культуры XX века, прославившись мелодичными песнями, студийными экспериментами и огромным влиянием на развитие поп- и рок-музыки.

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