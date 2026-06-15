Учёные раскрыли, как мозг защищает нас от неприятной музыки

Издательство «Бомбора» выпустило книгу «Ты — то, что ты слушаешь», в которой подробно описывается, как формируется музыкальный вкус человека. Её автором выступила одна из самых известных женщин-звукорежиссёров, работавшая над хитовым альбомом Принса Purple Rain Сьюзен Роджерс. По совместительству она также является преподавателем в университете Беркли и музыкальным психологом. Роджерс написала книгу в соавторстве с вычислительным нейробиологом Оги Огасом.

© DeanDrobot/iStock.com

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги. В нём Сьюзен Роджерс, опираясь на исследование Робин Уилкинс, объясняет, что происходит с мозгом во время прослушивания музыки. Она также рассказывает, какие «картинки» подставляет нам наше сознание, когда мы включаем любимые песни.

Итак. Что именно происходит в мозге, когда вас привлекает какая-то запись?

Исследователь из Университета Уэйк Форест в Северной Каролине Робин Уилкинс возглавила команду, изучающую мозговую активность людей, когда они слушали различные жанры музыки, как знакомые, так и незнакомые. Участники расслаблялись в сканере МРТ, пока в наушниках у них играли классика, кантри, рэп, рок, китайская опера, а также их любимые песни. Слушатели давали каждой музыкальной композиции оценки «нравится», «не нравится» или «любимая». Затем Уилкинс изучила мозговую активность участников во время прослушивания. Она вывела интересную динамику в структуре мозга, называемой предклинье и связанной с самосознанием, самовосприятием, самообразами и творчеством. Предклинье не является частью сети блуждающего ума, хотя они взаимосвязаны друг с другом.

Предклинье активировалось в мозге всех слушателей во время каждого жанра. Когда звучали композиции «Нравится» или «Любимая», активность между предклиньем и сетью блуждающего ума значительно увеличивалась. Когда же играла музыка, которую оценили как «Не нравится», предклинье переставало взаимодействовать с сетью блуждающего ума и «взаимодействовало в основном лишь с самим собой». Это удивительно и говорит о том, что наш мозг активно «отвергает» нелюбимые записи, поэтому, когда мы слушаем музыку, которая нам не нравится, он автоматически принимает меры, чтобы эти стили не интегрировались в наше самоощущение.

© «Бомбора»

Уилкинс и её команда сделали ещё одно удивительное открытие. Они обнаружили тесную связь между слуховыми сетями и гиппокампом (структурой мозга, участвующей в формировании памяти), возникавшую всякий раз, когда испытуемые слушали музыку, которую оценивали как «нравится» или «не нравится». Это могло бы привести исследователей к выводу, что гиппокамп активируется, когда мы слушаем любую музыку, но Уилкинс заметила, что связь между слуховыми сетями и гиппокампом уменьшалась, когда испытуемые слушали свою «любимую» музыку.

Уилкинс и её команда предполагают, что, когда мы слышим любимую песню, наши запоминающие схемы переключаются в режим извлечения, а не кодирования, и мы автоматически «воспроизводим» воспоминания о людях, местах и событиях, ассоциирующихся с этой песней. Интересная гипотеза Уилкинс подтверждается исследованиями по визуализации, которые мы с Оги провели во время прослушивания музыки: мы обнаружили, что наиболее распространённой формой ментальной визуализации во время любимых записей были автобиографические воспоминания.

Эти открытия в области нейробиологии дают ответ на важный вопрос, который я задала в начале этой книги: что именно вас заставляет испытывать восторг от отклика на одну запись и вызывает холодную апатию, когда играет другая? Что заставляет человека влюбиться в запись?

Сеть блуждающего ума представляет собой сложную и многогранную систему, охватывающую многие отделы мозга, включая сети восприятия, мышления, эмоций и социального взаимодействия. Сеть блуждающего ума развивается и эволюционирует по мере того, как другие сети обучаются, накапливая опыт. Таким образом, ваша сеть блуждающего ума неразрывно связана с непредсказуемым и уникальным ходом вашей жизни, это — плавильный котел вашего неповторимого профиля слушателя.

© vadymvdrobot/123rf.com

На графике ниже сеть блуждающего ума добавлена к графику «Музыкальный ум», с которым мы познакомились в главе «Тембр». Новый график иллюстрирует, как наши схемы обработки музыки находятся под влиянием наших постоянно блуждающих умов.

Во многом мы обращаемся к музыке ради удовольствия от того, что наш разум может блуждать, — удовольствия, связанного с нашим глубочайшим пониманием собственного «Я». Иногда нам нужно достучаться до самых потаённых эмоций, а порой — пробудить в себе внутреннего танцора, воина или спортсмена. Временами нам нужны слова, чтобы выразить наши запутанные мысли, а в какие-то моменты нам хотелось бы представить себе нереальный роман. Мы обращаемся к любимым записям, чтобы отправиться туда, куда хотим, — куда нам необходимо отправиться.

Мы не выбираем любимую музыкальную «улицу» — так же, как не выбираем свой рост или сексуальную ориентацию. Наш разум блуждает туда, куда ему вздумается. Всё, что мы можем сделать, — быть открытыми к познанию того, чему это блуждание может нас научить о самих себе. Мы не должны отрицать свою истинную природу, будь то любовь к музыке Билли Айлиш, Билли Керрингтона, Билли Айдола или Билли Холидей. В человеческих и музыкальных отношениях возможности для самореализации начинаются с честности перед самим собой относительно того, что вас действительно привлекает.

Это подводит нас к моему последнему и, пожалуй, самому важному замечанию о любви с первого взгляда. Мы все к этому склонны, просто на основании того, как кто-то улыбнулся, заговорил или прошёл по комнате. Когда вы испытываете этот внезапный шок притяжения, объект вашей страсти кажется вам идеальным. Но правда в том, что у него всегда будут недостатки, возможно, даже серьёзные. Он или она лихачит за рулём, никогда не признает своих ошибок, говорит «кекчуп» вместо «кетчуп», может оказаться подлецом или фыркать во время смеха. Друзья могут выразить полное недоумение относительно того, что вы не замечаете эти недостатки. Но это лишь доказывает, что человеческое влечение всегда сводится к банальной истине: любимый человек никогда не будет идеальным, но он может быть идеальным для вас.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.