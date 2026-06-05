10 тысяч немцев сдали кровь за футболки Metallica

Около 10 тысяч человек в Германии стали донорами крови по призыву группы Metallica и получили лимитированные футболки группы.

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Акция проходила совместно с Немецким Красным Крестом в дни концертов Metallica во Франкфурте и Берлине. Об этом сообщил Metal Hammer. Фанатов призывали сдавать кровь в пунктах организации. За участие каждый донор получал фирменную футболку из лимитированной коллекции группы. Это была благотворительная акция, а не коммерческий обмен.

Представитель Немецкого Красного Креста Мартин Эстерер оценил результат высоко:

«Реакция немецких поклонников Metallica была фантастической! Благодаря Metallica число новых доноров увеличилось более чем вдвое, что особенно важно в условиях демографических изменений».

Похожая инициатива действовала и во время тура Metallica по США с июля 2025 года по февраль 2026 года. Там донорами стали 25 тысяч человек, причём 16% из них сдавали кровь впервые.

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