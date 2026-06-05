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Гуф раскрыл, почему не выпустил песню про свой курортный роман

Анастасия Шубина

Рэпер Алексей Долматов, он же Гуф, стал героем первого выпуска передачи «Изнутри». После съемок артист раскрыл эксклюзивные детали о своей неопубликованной композиции «Музыка нас связала».

Гуф раскрыл правду о своём курортном романе
© Соцсети Гуфа

Алексей Долматов рассказал, что эта песня рассказывает о его мимолётном отпускном увлечении и объяснил, почему не представил композицию официально. «Так как я уважаю свою нынешнюю девушку, я не мог выпустить трек про курортный роман, где я чуть ли не признаюсь в любви другому человеку», — пояснил артист в беседе с МУЗ-ТВ.

Гуф также раскрыл, что среди его ближайших релизов — совместный трек с Мари Краймбрери.

Гуф — российский рэп-исполнитель и сооснователь известной группы Centr, которую покинул в 2009 году. В апреле 2026-го он выпустил совместный альбом с Бастой под названием «Баста/Гуф 2026». Лонгплей стал продолжением их культовой пластинки 2010 года.

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