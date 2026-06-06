Хит «Руки Вверх!» внезапно прозвучал в треке американского певца

Металисты Mastodon скорбят по умершему другу, а Death Cab For Cutie — по браку, который кончился эмоционально тяжёлым разводом. Поп-певец Адам Ламберт внезапно вдохновляется хитом «Руки Вверх!», а Тейлор Свифт — воспоминаниями о собственном детстве. «Рамблер» рассказывает об этих и других новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

© Соцсети Сергея Жукова, Jerod Harris/Getty Images, Рамблер

Синглы

Taylor Swift — I Knew It, I Knew You

Жанр: кантри-поп.

Американская поп-звезда Тейлор Свифт представила песню I Knew It, I Knew You, записанную специально для мультфильма «История игрушек 5». Трёхминутная композиция знаменует возвращение певицы к жанру кантри, с которого началась её карьера.

Песня приобретает ещё больше ностальгического флёра благодаря тематике: в ней Свифт вспоминает о друге детства и признаётся, что воссоединение пробудило в ней угасшие тёплые чувства. Посыл отлично рифмуется с темой «Истории игрушек», из раза в раз исследующей магию детства. Новинка Свифт повествует об этой связи с теплом и лукавой улыбкой, не утяжеляя её размышлениями о скоротечности юных лет и хрупкости человеческих отношений.

Deep Purple — Diablo

Жанр: хард-рок.

© Wagner Meier/Getty Images

Культовая британская рок-группа Deep Purple представила второй сингл в поддержку грядущего альбома Splat!, который выйдет 3 июля. Как и в случае с первым промотреком, в Diablo вокалист Иэн Гиллан занимает позицию наблюдателя и рассказывает о возлюбленной, вернувшейся из ада после схватки с местными чертями.

И в задорном звучании, и в подборе лексики очевидно, что лирический герой восхищается смелостью любимой женщины и приводит её в пример слушателю. Её опасное путешествие становится «интересной историей», и Гиллан подчёркивает: те люди, которым есть что рассказать, всегда будут счастливее других. Что именно музыкант подразумевает под «путешествием в ад», непонятно, поэтому остаётся надеяться, что это символ экстремальных увлечений вроде прыжков с парашютом.

Muse — Nightshift Superstar

Жанр: космический рок.

Британская рок-группа Muse представила уже пятый сингл в поддержку альбома The Wow! Signal, премьера которого намечена на 25 июня. Новинка собрана из диско-ритмов и стильной басовой партии, под которую фронтмен Мэтт Беллами поёт о страсти к женщине, которую называет своей «тёмной мечтой». Сама концепция для Muse не нова, а проседающий фальцет солиста всё же выдаёт усталость от 30 лет на сцене. Несмотря на слабеющий вокал Беллами, космическая электро-рок-аранжировка в стиле Daft Punk остаётся на высоте и не позволяет списать Muse в утиль.

Adam Lambert — Under The Rhythm

Жанр: танцевальный поп.

Американский поп-артист Адам Ламберт выпустил второй сингл в поддержку альбома Adam, премьера которого должна состояться 10 июля. Классическая танцевальная композиция интересна тем, что в её аранжировке задействованы наработки российской группы «Руки Вверх!» и, в частности, мелодия «Песенки», широко известная по рефрену «Ла-ла-ла-ла-ла». Правда, Ламберт использует не её российскую версию, а перепевку немецкой поп-группы A Touch Of Class. Заимствование совершено на легальных основаниях: в авторах Under The Rhythm указано имя участника «Руки Вверх!» Алексея Потехина. Удивительно, как простой напев «ля-ля-ля» не пропадает в истории, а получает уже третью жизнь в новой интерпретации.

Mastodon — Your Ghost Again

Жанр: скорбный метал.

© Barry Brecheisen/Getty Images

Американская метал-группа Mastodon выпустила песню-посвящение Бренту Хайндсу, умершему в прошлом году. Музыкант состоял в коллективе с 2000 по 2025 год, но в апреле его выставили за дверь — по мнению поклонников, из-за алкогольной зависимости. Спустя всего несколько месяцев Хайндс скончался в возрасте 51 года после автомобильной аварии.

В Your Ghost Again музыканты чередуют металлический напор с мелодичными припевами, звучащими скорбно и торжественно. В тексте они не только размышляют о смерти как таковой, но и сожалеют о будущем, которое уже не наступит. Следуя поговорке «о мёртвых говорят либо хорошо, либо никак», Mastodon вспоминают не о недостатках покойного товарища, а о тревоге, которую испытывали за него после расставания. В итоге Your Ghost Again звучит как история о переживании скорби и принятии тяжёлой реальности.

Electric Callboy ft. The Offspring — Let The Good Times Roll

Жанр: солнечный металкор.

Немецкая металкор-команда Electric Callboy представила сингл Let The Good Times Roll, записанный совместно с культовой панк-рок-группой The Offspring. Новинка звучит как идеальный летний хит о тусовках и вечной молодости, но 60-летний вокалист Декстер Холланд вписывается в тему менее органично, чем его более юные коллеги.

Неудачный подбор концепции легко объясняется желанием Electric Callboy записать с кумиром хоть что-нибудь. Их любовь к творчеству Холланда отлично считывается в строчке с испанской считалочкой, позаимствованной из широко известной песни Pretty Fly (For A White Guy): The Offspring записали её ещё в нулевые. Хотя участие панк-иконы не превращает песню в стопроцентный хит, она всё равно звучит неплохо и хорошо вписывается в стилистику Electric Callboy, известных своим тусовочным металкором.

Альбомы

Death Cab For Cutie — I Built You A Tower

Жанр: эмоциональный инди-рок.

Для кого: для переживающих тяжёлые времена.

© Соцсети Death Cab For Cutie

Американская инди-рок-группа Death Cab For Cutie представила 11-й студийный альбом, посвящённый внезапно накатывающим негативным эмоциям. Фронтмен и автор лирики Бен Гиббард писал его в туре по следам тяжёлого развода, поэтому большинство песен звучит как случайные воспоминания, мгновенно навевающие тоску и гнев.

Солист, однако, выбирает не оставаться в эмоциональном болоте, а неизменно ищет путь наружу. Его попытки успокоиться и дать название испытываемым эмоциям отлично отражены в аранжировках, меняющих жгучее рок-напряжение на умиротворяющую атмосферность. Хотя структура повторяется из одной песни в другую, это не делает альбом однообразным и хорошо иллюстрирует эмоциональное смятение после тяжёлого разрыва. I Built You A Tower в очередной раз доказывает идею, что некоторые раны затягиваются только со временем.

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