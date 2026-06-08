Билан и Гагарина споют для детей: чем ещё удивит «Топфест» в «Лужниках»

12 июня в московских «Лужниках» состоится крупнейший фестиваль «Топфест» для детей и их родителей. Мероприятие соберёт крупнейших детских блогеров и больших артистов, знакомых каждому родителю. «Рамблер» рассказывает, чем заняться на фестивале и кого ещё можно будет на нём увидеть.

© Предоставлено организаторами

Что такое «Топфест»: в каком формате пройдёт фестиваль

«Топфест» — это непрерывный концерт, который начнётся в 18:00 и продолжится несколько часов. На территории спортивной арены также будут работать различные интерактивные зоны от партнёров фестиваля: они будут расположены как внутри «Лужников», так и на улице. Гости смогут стать соавторами и участниками рилсов, клипов, постов и влогов, а также сделать собственные фото и видео для соцсетей.

Событие станет пространством, в котором родители и их дети смогут беседовать на одном языке. Десятки блогеров заинтересуют детей от 6 до 16 лет, а выступления больших поп-артистов — их родителей. Юные гости смогут проявить творческую жилку, вдохновиться чужими успехами и лучше понять взрослых.

© Предоставлено организаторами

После шоу в «Лужниках» участники «Топфеста» отправятся в гастрольное турне по 15 российским городам. В марте фестиваль уже состоялся в Санкт-Петербурге и собрал рекордное количество зрителей в онлайн-пространстве: 37 миллионов пользователей смотрели трансляции и посты с хэштегом #ТопФест на разных платформах.

В мессенджере Max также пройдёт розыгрыш мерча фестиваля. Все подробности доступны по ссылке.

Кто выступит на «Топфесте»

Главными героями шоу станут дети-блогеры и авторы детского контента. Несмотря на популярность, участники шоу немногим отличаются от простых детей. Например, Милана Учайкина панически боится насекомых, Алиса Буслова терпеть не может шоколад, а солистка группы «Без игрушек» Кира Колбасова обожает спать до обеда.

© Соцсети

Среди выступающих есть и те, кто вдохновляет детей своим примером: например, актриса и блогер Карина Кагра сыграла уже больше 20 ролей в кино и сериалах и даже побрилась налысо ради одной из них. 10-летний певец Матвей Яицкий вошёл в финал детского «Голоса» и поразил Сергея Жукова, а вокалистка Анна Гранина готова похвастаться 38 золотыми медалями за бальные танцы.

© Соцсети

На сцену также выйдут автор вирусного хита Six Seven Газан, его супруга Poli и артистки Мия Бойка и Валя Карнавал, любимые детской аудиторией по всей России. Гости фестиваля также смогут увидеть Влада Кобякова, Катю Адушкину, Милану Шайн, группу «Рили» и многих других. Полный список выступающих опубликован на официальном сайте «Топфеста», но организаторы подчёркивают, что в нём возможны изменения.

© Соцсети

Компанию детям-блогерам составят певцы Дима Билан и Леонид Агутин, а также Полина Гагарина. Организаторы уверены, что представители разных поколений артистов помогут родителям лучше понять интересы детей, а детям — узнать о мире своих мам и пап.

© Соцсети

Зачем идти с ребёнком на «Топфест»

«Топфест» — это в первую очередь возможность для родителей провести время вместе со своим ребёнком и понять его интересы. На один день «Лужники» перестанут быть спортивной ареной и станут волшебным миром, понятным и детям, и их родителям. Дети смогут увидеть кумиров и стать частью их контента, а мамы и папы — понять, чем живут их сыновья и дочки.

Возрастное ограничение

Попасть на фестиваль могут дети, достигшие 6-летнего возраста.

Стоимость билетов и лучшие места

«Лужники» вмещают больше 80 тысяч человек, поэтому тесно точно не будет. В продаже до сих пор доступны билеты в несколько зон танцпола и сектора для тех, кто хочет иметь фиксированное сидячее место. Стоимость билетов варьируется от 1500 до 6500 рублей. По словам зрителей, уже побывавших в «Лужниках», лучшие места располагаются в секторах A и C, но с их покупкой лучше поторопиться.

Право прохода в зону Meet & Greet, в которой можно сфотографироваться с участниками «Топфеста», оплачивается отдельно.

Как помочь ребёнку стать блогером, если он этого хочет