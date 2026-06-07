Полина Гагарина и Сергей Лазарев подогрели слухи о романе

Полина Гагарина и Сергей Лазарев будоражат своих поклонников совместными видео, Дора называет себя молодой Рианной, а Ваня Дмитриенко не может справиться с отношениями на расстоянии. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках отечественной музыки за неделю.

© Полина Гагарина/VK

Синглы

Жанр: поп.

20-летний певец Ваня Дмитриенко, который вовсю готовится к своему первому концерту в «Лужниках», представил новую песню о любви. В композиции «След» лирический герой искренне влюблён в девушку, но из-за жизненных обстоятельств вынужден быть вдали от неё. Он заверяет, что рядом с ним никого нет, и умоляет возлюбленную не убегать от своих чувств, ведь без неё он «не вывезет». Весьма вероятно, идею для песни Ваня Дмитриенко почерпнул из жизни: незадолго до релиза он выложил ролик с Аней Пересильд, в котором она расстраивалась из-за очередной разлуки с ним. Трек звучит спокойнее, чем недавние работы Дмитриенко, но при этом ничуть не теряет в глубине эмоций. А особенно трепетную атмосферу композиции придаёт хор на бэк-вокале в припеве.

Жанр: поп.

Два титана российской эстрады встретились, чтобы записать совместный трек и подогреть слухи о своём романе. Хотя перед релизом они и делились милыми совместными фотографиями и видео, по сюжету в «Хэппи Энд» их герои, как ни странно, расстаются. Как нередко случается в жизни, это решение у них сопровождается грустью и тоской по тому, кто всё ещё дорог. Несмотря на меланхоличность лирики, трек звучит весьма жизнерадостно: синти-поп-мотивы больше подходят для танцев, чем для одинокой хандры в углу комнаты.

Дора — Million Dollar Baby

Жанр: поп-рок.

Как и обещала ранее Дора в своих соцсетях, у неё вышел самый «свэговый дроп», что в переводе с молодёжного языка означает «самый стильный и крутой релиз». В песне Million Dollar Baby она смешала свою фирменную милую подачу, рок-инструментал и хип-хоп-энергетику. Сюжет трека прост: Дора хвастается своим успехом, деньгами и называет себя молодой Рианной. Пусть и интересных образов в треке не так уж и много, у артистки есть ещё время, чтобы в будущем поучиться искусству понтования у других рэперов.

Минаева — «До/после»

Жанр: поп.

© Предоставлено пресс-службой

Выход нового трека у певицы Минаевой совпал с резкими изменениями в личной жизни: в интервью с Like FM она призналась, что ей изменил парень. Как следствие — расставание и переезд в новую квартиру. Её новая песня как будто создана для лечения разбитого сердца. Героиня композиции говорит, что её жизнь разделена на до и после, но вторая часть ей нравится больше. Никаких милых интонаций, за которые многие полюбили Минаеву в «Шоколадке», здесь нет — только надрывный вокал, который иногда переходит в крик, и суматошные биты.

Юнсн, Игорь Ку — «Натахтари»

Жанр: инди.

Трек «Натахтари» от певицы Юнсн и лидера группы «огонёк» Игоря Ку появился в рамках проекта «ИМИ. Резиденция», собравшего в Подмосковье артистов из разных городов. Объединённые общим заданием музыканты вместе создали немного абсурдную песню, представляющую собой бешеную смесь поп-музыки, фолка и панка. По сюжету лирический герой проживает расставание, и вся его боль выплёскивается в строчку «Плачу и пью Натахтари». Так называется известная грузинская газировка. Чтобы энергетика трека была ещё сильнее, в припев исполнители вставили многоголосие, которое ненароком отсылает к народным гуляньям. Песня «Натахтари» также войдёт в сборник со всеми композициями, созданными в рамках резиденции. Его выпуск намечен на 19 июня.

nttrl — «Металл»

Жанр: инди, электроника.

© Предоставлено пресс-службой

Артистка Настя Орлина, известная как nttrl, поделилась новым синглом. В нём завораживающая музыка с глубоким басом переплетается с томным и чуть отстранённым вокалом. Лирика полна туманных образов, из которых складывается история расставания. Песня начинается со строчки «Губы на вкус как металл», которая сразу же подчёркивает, что когда-то близкий человек стал для героини чужим. Сама артистка в сообщении для прессы описывает новый релиз так: «Опустошённое ощущение после странной вечеринки».

Альбомы

Boulevard Depo — Unhappy Meal

Жанр: хип-хоп.

Артём Кулик, он же Boulevard Depo, в новом альбоме решил отойти от концептуальности своих последних релизов. Его новый лонгплей, хоть и отличается изобретательными битами, звучит достаточно легко и танцевально.

Главными темами пластинки стали еда и культура быстрого потребления — к музыке это тоже относится. Рэпер вовсю иронизирует и задевает своих коллег. Например, в открывающем треке под названием Junkfood он делает отсылку к хиту kizaru и Icegergert «Fake ID», намекая на его фастфудность. А главному открытию 2025 года — Ване Дмитриенко — Boulevard Depo посвящает целый трек «ЯНЕВАНЯ». «Я не Ваня Дмитриенко, но любимец мам», — повторяет в припеве хип-хоп-исполнитель.

В Unhappy Meal вошли 10 коротких треков, а среди гостей можно заметить Feduk, DJ Stonik1917, Wuna, Yasmi, Skestwog и Artur Kreem. Возможно, это не самая сильная работа Boulevard Depo, но тем, кому нравятся интересные биты и язвительная лирика, стоит обратить на него внимание.

Диана Арбенина — rap for mama

Жанр: хип-хоп.

© Соцсети

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина решилась на необычный эксперимент — на запись рэп-альбома. Как призналась артистка, на это её вдохновила дочь — 16-летняя Марта. Её же фотографию можно увидеть на обложке альбома. В сам лонгплей попали вставки, в которых Арбенина разговаривает со своей мамой. Получилась некая связь поколений.

В альбом вошли 10 треков со странными англоязычными названиями. Артистка действительно вписывается в заявленный жанр. Но строчки вроде «Да, это жёсткий вайб» всё же вызывают странные чувства, потому что кажутся неестественными для Арбениной. При этом артистка как будто сохраняет за собой шлейф рок-музыки, поэтому чистым хип-хоп-релизом rap for mama назвать тяжело. Для кого был сделан этот релиз, сказать сложно, ведь он, вероятно, оттолкнёт как давних поклонников Арбениной, так и заядлых любителей рэпа. Ясно только, что Арбенина — очень смелый человек, который не перестаёт пробовать новое.

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