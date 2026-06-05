«Улица ломает слабых»: Баста и Гуф призвали молодёжь беречь свой огонь

«Улицам нужен твой огонь» — один из самых масштабных треков альбома «Баста/Гуф 2026», который вышел 17 апреля 2026 года и продолжил историю дуэта спустя 16 лет после первой совместной пластинки. В песне Баста и Гуф говорят не о личной драме, а о той самой уличной энергии, из которой когда-то вырос их общий рэп. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса.

© Соцсети Басты и Гуфа

Баста и Гуф — «Улицам нужен твой огонь»: текст песни

[Припев]

Эти улицы заберут твой огонь

Ей нужен твой огонь, твоя любовь

Твоя мечта, твоя мечта…

[Куплет 1: Баста]

Этим улицам нужен твой огонь, твоя душа — это их топливо

Я понял только щас, что понял это вовремя

Улица ломает слабых, жестокая школа

И тот, кто через это прошёл, заплатил сполна за этот страшный опыт

И мы брали это там, жадно впитывая боль и страх

Между мутками, чтобы что-то вымутить и чтобы не встрять

Я видел, как босяк, урвав куш, уходил в тень

Как братья умирали и воскресали несколько раз в день

Девяносто шестой, Аксай, заброшенная стройка

Помню рэпчик, помню, как скомкано я рифмовал те строки

Бледнолицые на связи, по Садовой сто двадцать четвёртый

Там было много копоти — наш маленький Чернобыль

Я видел радость в их глазах, я видел, как грустят они

И не забыл тридцать лет спустя о них

Личный опыт, взятый не из прочитанных книг

Так сложилось вследствие определённых причин

Я помню радость первых тус, каждый рэйв как последний

Мы жгли как сумасшедшие — максимум последствий

Качели? Легко! Делай смело рамс, айда послэмим

Проблемы посылались ***** [прочь], и мы смеялись вслед им

Нас разлучила смерть, кто-то сел, кто-то одумался

Все мы рано повзрослели, попрощавшись с юностью

Я помню, как толпой встречали рассвет

Мечтали о том, что, повзрослев, перевернём этот мир и разделим на всех… поровну

[Припев]

Эти улицы заберут твой огонь

Ей нужен твой огонь, твоя любовь

Твоя мечта, твоя мечта…

Эти улицы заберут твой огонь

Ей нужен твой огонь, твоя любовь

Твоя мечта, твоя мечта…

[Куплет 2: Гуф]

Эти улицы мой огонь давным-давно уже забрали

Более того, я сам его спокойно отдал им

Я вспоминаю свои годы сразу после Китая

Я понял тогда только, что все вокруг меня летают

Я каждый день сгорал практически дотла

Болтался на углах, топтался на углях, ******* [изумлялся] с утра

Зато рядом всегда была старшая братва

Был наглухо потерян страх, конец девяностых, центр — Москва

Связь только по-домашнему, через пятнадцать минут на Новокузнецкой

Или потом уже будут спрашивать

Нам было абсолютно неважно, кто у нас на пути, сколько их там

Шпана или реально кто-то важный

Кто-то после автоподставы ждал терпилу в Балашихе

Кто-то катался по городу, забыв о том, что кто-то в багажнике

Мы отбирали всё абсолютно у тех, кто…

У сутенёров отбирали их тёлок продажных, всё было схвачено

Первые тачки были самыми удачными

Жаль, что они оказались последними для многих из пацанчиков

Улица была нам как мачеха, казалась заманчива

Но сколько она отобрала удачи — история умалчивает

Мы её били ногами, она давала нам сдачи

И я сейчас не про махачи

Я помню всех до единого, дорогие мои, за всех молюсь

За тех, кто рядом, и тех, кого уже нету в живых

[Припев]

Эти улицы заберут твой огонь

Ей нужен твой огонь, твоя любовь

Твоя мечта, твоя мечта…

Эти улицы заберут твой огонь

Ей нужен твой огонь, твоя любовь

Твоя мечта, твоя мечта…

Баста и Гуф — «Улицам нужен твой огонь»: история создания

«Улицам нужен твой огонь» вошла в альбом «Баста/Гуф 2026». Это продолжение совместного релиза Басты и Гуфа 2010 года, ставшего одним из важнейших альбомов для русского рэпа. Новая пластинка продолжает эту историю спустя 16 лет. За это время изменились и сами артисты, и улицы, о которых они читают.

Участие в создании песни приняли Василий Вакуленко и Алексей Долматов. Вакуленко — настоящее имя Басты, Долматов — настоящее имя Гуфа. В отличие от более личных треков альбома, «Улицам нужен твой огонь» звучит как обращение не к одному человеку, а к целой среде. Здесь важен не только герой, но и пространство вокруг него: двор, район, город, люди, которым нужна своя искра.

Само слово «огонь» в песне работает сразу в нескольких смыслах. Это и внутренняя сила, и память о молодости, и энергия, без которой улицы превращаются просто в декорацию. Поэтому трек не похож на ностальгический рассказ в духе «раньше было лучше». Скорее Баста и Гуф пытаются понять, что осталось от уличной романтики спустя годы, когда оба уже давно переросли образ молодых рэперов с района.

В песне используется госпел — поджанр церковной музыки, где важны хор, повтор и ощущение общего голоса. За счёт этого «Улицам нужен твой огонь» звучит не как одиночная исповедь, а как почти коллективный призыв. Припев здесь легко представить не в наушниках, а в большом зале, где одну и ту же фразу подхватывают сразу много людей.

Эта форма хорошо сочетается с тем, как Баста и Гуф рассказывали о работе над альбомом. В интервью «Афише Daily», опубликованном 20 апреля 2026 года, они говорили, что не пытались специально попасть в модное течение. Гуф объяснял, что артисты делали песни так, как им самим чувствовалось, а Баста вспоминал, что первая демка появилась примерно в 2021 году.

Баста и Гуф — «Улицам нужен твой огонь»: интересные факты

Альбом «Баста/Гуф 2026» получил большой отклик сразу после выхода. Пластинка поставила рекорд по лайкам: за две недели она набрала 335 тысяч отметок и обошла альбом Моргенштерна*, у которого было 320 542 лайка. В день релиза все треки пластинки попали в чарты, а несколько песен в первые часы занимали верхние позиции.

В тексте есть несколько важных ростовских деталей. Баста возвращается к юности в Ростове-на-Дону: к первым рэп-опытам, району и людям, рядом с которыми формировалась местная сцена. Аксай, который появляется в песне, — город-спутник Ростова-на-Дону. Он находится примерно в 12 километрах от центра города. Ещё одна важная точка — Большая Садовая улица. В конце 1990-х и начале 2000-х там собирались ростовские рэперы: в открытом кафе «Сквозняк» тусовалась местная сцена, а в сквере у «Дома книги» Влади*, Шым и Баста создали «Касту». Поэтому ростовские названия в песне работают не как случайные адреса, а как карта памяти: через них Баста возвращается к месту, где формировался его рэп.

В этом треке Баста и Гуф сильнее всего выходят за рамки личных воспоминаний. У них уже есть песни о дружбе, взрослении и старой боли. Здесь же главным героем становится не конкретный человек, а сама улица.

* — внесён Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.

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