Заползти в живую самку кита: раскрыта неочевидная опасность музыки

Прослушивание музыки — не такое уж и безобидное времяпрепровождение. Кто-то из-за него рискует остаться без слуха, а кто-то — даже быть убитым в караоке из-за фальшивой ноты. Существует даже целый музыкальный жанр, главная цель которого — принести вред. «Рамблер» рассказывает, как музыка может вызвать проблемы с сердцем и психикой, спровоцировать агрессию и стать причиной аварии на дороге.

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Проблемы со здоровьем: глухота, проблемы с сердцем, смерть

Слух

Любителям томно ходить в наушниках целый день стоит поднапрячься. Согласно данным Всемирной организации здоровья, более миллиарда людей в возрасте от 12 до 35 лет подвержены риску потери слуха. Проблема в том, что ухудшения происходят постепенно, поэтому человек долгие годы может их не замечать. В улитке, главном органе слуха нашего внутреннего уха, есть крошечные волоски. Они превращают вибрации в электрические сигналы и отправляют их в мозг по слуховому нерву. Из-за громкого звука волоски ломаются, а заново они не восстанавливаются. Поэтому со временем человек начинает слушать хуже.

Безопасным считается уровень звука примерно до 70 децибел — это обычный разговор или тихая обстановка. Всё, что выше 85 дБ, опасно при продолжительном прослушивании. Для понимания: 70–85 дБ — это шум улицы или транспорта, 90–100 дБ — метро или громкие наушники, а свыше 100 дБ — концерт или клуб.

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Музыканты, которые всю жизнь проводят в наушниках и в окружении мощных усилителей, не понаслышке знают об этой проблеме. Среди звёзд, частично лишившихся слуха, — покойный Оззи Осборн, Нил Янг, Moby, лидер Coldplay Крис Мартин, Фил Коллинз и экс-участник One Direction Луи Томлинсон. Многие из них к тому же страдают от тиннитуса — постоянного шума в ушах. Например, Нил Янг рассказал журналу Mojo в 1995 году, что повредил слух при сведении концертного альбома Weld. Чтобы избежать тяжёлых гитарных аранжировок, которые вызывают у него боль, он сконцентрировался на более мягком и спокойном звуке — результатом стал альбом Harvest Moon.

Сердце

Ещё один орган, страдающий от чрезмерно громкого звука, — сердце. В 2018 году в Journal of the American College of Cardiology вышел масштабный обзор немецких и датских учёных под руководством кардиолога Томаса Мюнцеля. Учёные выяснили, что люди и животные, регулярно подвергавшиеся воздействию громкого шума, чаще страдают от сердечной недостаточности, аритмии, высокого давления, повышенного холестерина и сахара в крови. Прежде всего это связано с реакцией организма на стресс.

При этом музыка, если слушать её не на полной громкости, часто воздействует на кардиосистему положительно. Например, в исследовании 2015 года пациентов после инфаркта миокарда разделили на несколько групп: в первых двух включали музыку (классическую и The Beatles), а в третьей — радионовости. Наблюдение показало, что у тех, кто слушал музыку, особенно классическую, давление было ниже, а сердце работало чуть спокойнее.

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Психика

Если человек склонен к депрессии и тревожности, музыка может только усугубить это состояние. Одно из ключевых понятий здесь — это руминация, когда человек не может перестать прокручивать в голове одни и те же мысли. В исследовании 2013 года австралийских психологов Сандры Гарридо и Эмери Шуберта выяснилось, что люди, склонные к руминации, чаще используют грустную музыку не для того, чтобы улучшить настроение, а чтобы сильнее прочувствовать свои переживания. В результате музыка не помогает выйти из тяжёлого эмоционального состояния, а лишь поддерживает его.

Некоторая музыка к тому же может сделать человека чуть напряжённее и злее. Австралийские исследователи в 2024 году доказали, что песни с агрессивными текстами могут кратковременно влиять на эмоциональное состояние: усиливать враждебность, раздражение и общий уровень возбуждения. Важный нюанс: сама по себе музыка не может спровоцировать агрессивное поведение, она выступает как фактор, который обостряет уже существующие эмоции, особенно если человек находится в стрессовой ситуации. То есть божий одуванчик после прослушивания песен про смерть и насилие не начнёт крушить всё на своём пути, только если изначально у него не было к этому склонностей.

При этом существует интересный феномен: на Филиппинах в конце 1990-х и начале 2000-х произошла серия убийств, поводом для которых послужила, казалось бы, совершенно безобидная песня — My Way Фрэнка Синатры. Издание New York Times сообщало, что к 2010 году было совершено не менее шести таких убийств. Все они происходили в караоке-барах и каждый раз из-за какой-нибудь мелочи: фальшивой ноты, саркастических аплодисментов. Самый известный случай произошёл в 2007 году, когда охранник застрелил 29-летнего Роми Балигулу, потому что ему не понравилось, как тот пел. Некоторые считают, что проблема в якобы высокомерной лирике песни, которая внушает человеку, что он способен на большее, чем на самом деле. По словам эксперта по поп-культуре из Университета Филиппин Роланда Б. Толентино, причина кроется в другом: филиппинское общество просто очень жестоко и караоке лишь обостряет эту проблему. Однако некоторые бары из-за суеверий всё же убрали песню My Way из своего репертуара.

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Звук может воздействовать на эмоциональное состояние человека даже против его воли. Яркий пример — фильм Гаспара Ноэ «Необратимость» 2002 года. Чтобы усилить эффект дискомфорта, в первые 30 минут ленты звучит гул с частотой около 27 Гц. Это очень низкое значение, которое находится на границе порога слышимости и почти переходит в инфразвук. «Вы не можете его услышать, но он заставляет вас дрожать. В хорошем кинотеатре с сабвуфером вы можете бояться звука сильнее, чем того, что происходит на экране. Многие способны выдержать картинку, но не звук. Эти реакции физические», — объяснял сам Ноэ. Его слова приводит журнал Far Out Magazine. Как итог: на премьере в Каннах более 250 зрителей покинули зал, и ещё 20 понадобилась кислородная маска из-за потери сознания. Этот эффект доказан научным экспериментом 2003 года: на концерте к обычной музыке незаметно подмешивали инфразвук. 22% добровольцев сообщили о необъяснимом страхе и отвращении во время шоу.

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Музыка как виновник аварий на дороге

В дни больших музыкальных релизов мир немного сходит с ума, о чём говорит исследование учёных из Гарвардской медицинской школы, опубликованное в феврале 2026-го. Согласно ему, в дни выхода крупных альбомов — Тейлор Свифт, Дрейка, Bad Bunny — смертность в ДТП в США повышалась на 15%. Работа пока не прошла независимое рецензирование, но механизм авторы называют конкретный: опасность не в музыке, а в физическом взаимодействии с телефоном. Разблокировать, открыть приложение, пролистать трек-лист — именно в этот момент взгляд уходит с дороги.

Дело не только в телефоне, но и в том, какую музыку слушают автомобилисты. Британские учёные из Университета Брунеля установили в 2021 году, что громкая музыка с текстом повышает эмоциональное возбуждение и ментальную нагрузку водителя, что само по себе увеличивает риск на дороге. Поэтому оптимальный вариант для прослушивания — это инструментальная и не очень громкая музыка.

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Музыкальный жанр, цель которого — причинить вред

Обычно артисты если и вредят своим слушателям, то не специально. Но существует целый жанр, где это и есть цель. Он называется danger music, или же опасная музыка. Суть простая: произведение должно нести угрозу — исполнителю, зрителям или окружающему пространству. Причём неважно, прозвучит ли оно когда-нибудь на самом деле, ведь достаточно самого замысла.

Это экспериментальная форма авангардного искусства, появившаяся в середине XX века. У истоков жанра стоял участник движения Fluxus Дик Хиггинс. В 1961 году он создал серию партитур под названием Danger Music. Одна из самых известных — Danger Music No. 12, где задание для исполнителя звучит так: «Напишите тысячу симфоний». Хиггинс взял тысячу листов нотной бумаги, вынес их на стрелковый полигон и расстрелял из пулемёта. Пробоины стали нотами — угол попадания определял тембр, направление разрыва задавало темп. Получившиеся партитуры затем исполнил оркестр.

© Канал Australian Institute of Music на Youube

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Другой участник Fluxus Нам Джун Пайк написал пьесу Danger Music for Dick Higgins. В ней была указана единственная ремарка: «Заползти во влагалище живого кита». Такое произведение заведомо неисполнимо, и в этом весь смысл. Среди других подобных проектов — партитура от японского композитора Такэхиса Косуги под названием Music for a Revolution. В ней он приказывает исполнителю выколоть себе один глаз через пять лет, а второй — ещё через пять лет.

Некоторые артисты заходили чуть дальше концепций и наносили реальный вред своим искусством. Например, японский музыкант Ямацуки Айя на выступлении своей нойз-группы Hanatarash въехал на сцену на экскаваторе и пробил им заднюю дверь клуба. А перед началом некоторых шоу коллектив требовал от зрителей подписывать юридические отказы от претензий на случай получения травм.

Главное: когда музыка причиняет вред

Музыка — один из самых мощных инструментов воздействия на человека, и это работает в обе стороны. Она лечит, успокаивает и вдохновляет, но при определённых условиях способна разрушать слух, обострять депрессию, провоцировать агрессию и даже косвенно убивать на дорогах. Опасность редко бывает очевидной: она накапливается постепенно, так что включать музыку погромче — это не такое уж безобидное решение.

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