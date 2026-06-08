«Здесь были»: как Гречка написала гимн выпускных, хотя сама свой прогуляла

Гречка — «Здесь были»: текст песни, интересные факты, слушать трек
«Здесь были» — песня Гречки о прощании с юностью. Трек вышел 21 июня 2019 года, прямо к сезону школьных выпускных, и стал неофициальным гимном этой поры. «Рамблер» публикует слова песни и историю её создания. Слушать трек можно здесь, скачать в память телефона — через приложение Звук.
Гречка — «Здесь были»: текст песни
[Интро]
Я запомню каждого, кто был со мной
Давайте вместе не будем забывать:
Здесь была моя первая любовь
Здесь были мои первые друзья
[Куплет 1]
А-а-ай, невыносимо
Как будто моя рана становится всё шире
А-а-ай, и в этом новом мире
Нам не потеряться, остаться молодыми
[Предприпев]
Кап-капают слёзы
На полном серьёзе
Мы выпускаемся в осень
(И мне вообще всё равно, то что будет дальше)
[Припев]
Я запомню каждого, кто был со мной
Давайте вместе не будем забывать:
Здесь была моя первая любовь
Здесь были мои первые друзья
Здесь были мои первые ошибки
Здесь были мои страхи и мечты
Здесь были лучшими и непростыми
Здесь были — были-были я и ты
[Интерлюдия]
Здесь были я и ты
(Были я, были я, были я и ты)
(Были я и ты, были я и ты)
[Куплет 2]
Взрослые, убитые сегодняшним днём
Возвращаются домой после работы ночью
Я постараюсь не дышать так громко
Мам, тебе ведь завтра на работу
Я-а буду вдыхать этот воздух
Пока силы есть, знаю: в жизни не просто
Да что с нами будет?
Если мы верим — значит, первыми будем
[Предприпев]
Кап-капают слёзы
На полном серьёзе
Мы выпускаемся в осень
(И мне вообще всё равно, то что будет дальше)
[Припев]
Я запомню каждого, кто был со мной
Давайте вместе не будем забывать:
Здесь была моя первая любовь
Здесь были мои первые друзья
Здесь были мои первые ошибки
Здесь были мои страхи и мечты
Здесь были лучшими и непростыми
Здесь были — были-были я и ты
[Аутро]
Кап-капают слёзы
На полном серьёзе
Мы выпускаемся в осень
(Ха-ха-ха)
Гречка — «Здесь были»: о чём песня
Трек построен на ностальгии. Лирическая героиня оглядывается назад — на школьные коридоры, на первые чувства, на людей, с которыми делила эти годы. Текст держится на повторяющемся образе: «Здесь были я и ты» — простая фраза, которая вмещает всё сразу: первую влюблённость, первых настоящих друзей, первые ошибки и страхи.
Рефрен «Мы выпускаемся в осень» задаёт общее настроение — это не радость от освобождения, а тихая грусть перехода. Школа заканчивается, и вместе с ней — что-то, что уже не вернуть. Песня не давит на слушателя, она просто фиксирует момент, как надпись мелом на асфальте.
Гречка — «Здесь были»: история создания
Сингл вышел 21 июня 2019 года — прямо в разгар сезона школьных выпускных. Автором текста и музыки выступила сама Гречка.
Сама артистка в соцсетях призналась, что её собственный выпускной прошёл иначе: «Свой последний звонок я прогуляла, а после выпускного сидела дома. Если для вас это что-то большее, чем просто школа, то оторвитесь и запомните, ведь это уже никогда не повторится».
Гречка также призвала слушателей не быть «нытиками», которые скучают по школе до конца жизни, так как это лишь один из жизненных периодов.
Интересные факты
- Настоящее имя Гречки — Анастасия Иванова. Она родом из Кингисеппа — небольшого города в Ленинградской области.
- Официального клипа на песню нет. В интернете легко найти десятки любительских роликов — школы по всей стране снимали под эту песню собственные выпускные нарезки. Именно так трек и стал народным гимном выпускных: не через телевидение, а через личные истории.
- Трек вышел в период активного роста популярности Гречки. К 2019 году у неё уже был хит «Люби меня люби» — тот же негромкий, лиричный стиль, та же честность в словах.
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