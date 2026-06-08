«Здесь были»: как Гречка написала гимн выпускных, хотя сама свой прогуляла

«Здесь были» — песня Гречки о прощании с юностью. Трек вышел 21 июня 2019 года, прямо к сезону школьных выпускных, и стал неофициальным гимном этой поры. «Рамблер» публикует слова песни и историю её создания. Слушать трек можно здесь, скачать в память телефона — через приложение Звук.

© Соцсети Гречки

Гречка — «Здесь были»: текст песни

[Интро]

Я запомню каждого, кто был со мной

Давайте вместе не будем забывать:

Здесь была моя первая любовь

Здесь были мои первые друзья

[Куплет 1]

А-а-ай, невыносимо

Как будто моя рана становится всё шире

А-а-ай, и в этом новом мире

Нам не потеряться, остаться молодыми

[Предприпев]

Кап-капают слёзы

На полном серьёзе

Мы выпускаемся в осень

(И мне вообще всё равно, то что будет дальше)

[Припев]

Я запомню каждого, кто был со мной

Давайте вместе не будем забывать:

Здесь была моя первая любовь

Здесь были мои первые друзья

Здесь были мои первые ошибки

Здесь были мои страхи и мечты

Здесь были лучшими и непростыми

Здесь были — были-были я и ты

[Интерлюдия]

Здесь были я и ты

(Были я, были я, были я и ты)

(Были я и ты, были я и ты)

[Куплет 2]

Взрослые, убитые сегодняшним днём

Возвращаются домой после работы ночью

Я постараюсь не дышать так громко

Мам, тебе ведь завтра на работу

Я-а буду вдыхать этот воздух

Пока силы есть, знаю: в жизни не просто

Да что с нами будет?

Если мы верим — значит, первыми будем

[Предприпев]

Кап-капают слёзы

На полном серьёзе

Мы выпускаемся в осень

(И мне вообще всё равно, то что будет дальше)

[Припев]

Я запомню каждого, кто был со мной

Давайте вместе не будем забывать:

Здесь была моя первая любовь

Здесь были мои первые друзья

Здесь были мои первые ошибки

Здесь были мои страхи и мечты

Здесь были лучшими и непростыми

Здесь были — были-были я и ты

[Аутро]

Кап-капают слёзы

На полном серьёзе

Мы выпускаемся в осень

(Ха-ха-ха)

Гречка — «Здесь были»: о чём песня

Трек построен на ностальгии. Лирическая героиня оглядывается назад — на школьные коридоры, на первые чувства, на людей, с которыми делила эти годы. Текст держится на повторяющемся образе: «Здесь были я и ты» — простая фраза, которая вмещает всё сразу: первую влюблённость, первых настоящих друзей, первые ошибки и страхи.

Рефрен «Мы выпускаемся в осень» задаёт общее настроение — это не радость от освобождения, а тихая грусть перехода. Школа заканчивается, и вместе с ней — что-то, что уже не вернуть. Песня не давит на слушателя, она просто фиксирует момент, как надпись мелом на асфальте.

Гречка — «Здесь были»: история создания

Сингл вышел 21 июня 2019 года — прямо в разгар сезона школьных выпускных. Автором текста и музыки выступила сама Гречка.

Сама артистка в соцсетях призналась, что её собственный выпускной прошёл иначе: «Свой последний звонок я прогуляла, а после выпускного сидела дома. Если для вас это что-то большее, чем просто школа, то оторвитесь и запомните, ведь это уже никогда не повторится».

Гречка также призвала слушателей не быть «нытиками», которые скучают по школе до конца жизни, так как это лишь один из жизненных периодов.

Интересные факты

Настоящее имя Гречки — Анастасия Иванова. Она родом из Кингисеппа — небольшого города в Ленинградской области. Официального клипа на песню нет. В интернете легко найти десятки любительских роликов — школы по всей стране снимали под эту песню собственные выпускные нарезки. Именно так трек и стал народным гимном выпускных: не через телевидение, а через личные истории. Трек вышел в период активного роста популярности Гречки. К 2019 году у неё уже был хит «Люби меня люби» — тот же негромкий, лиричный стиль, та же честность в словах.

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