Давал по 500 шоу в год, сегодня поёт в барах: что случилось с Ромой Жуковым

В 2027 году советский и российский музыкант Рома Жуков отметит 60-летний юбилей. Начав карьеру как участник поп-группы «Мираж», он быстро прославился собственными песнями и стал одним из самых популярных гастролёров 90-х. Сегодня о нём помнят лишь преданные поклонники и регулярные зрители скандальных ток-шоу. «Рамблер» вспоминает путь Жукова и размышляет, почему он потерял статус звезды.

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Как прославился и чем известен Рома Жуков

Музыкальная карьера Ромы Жукова началась в 1987 году, когда он попал в поп-команду «Мираж». Окончивший Гнесинку артист занял место за клавишами, но после знакомства с Сергеем Кузнецовым начал писать собственные композиции. Спустя всего год Жуков покинул коллектив и приступил к записи дебютной пластинки «Пыль мечты». Релиз добился умеренного успеха, а песни «Первый снег» и «Ночная даль» стали всесоюзными хитами.

Во второй альбом Жукова «Максимальная версия дискотек» вошла песня «Люблю вас, девочки», ставшая хитом и визитной карточкой артиста. В сопровождении живой группы «Маршал» Жуков дал больше 500 концертов, и по итогам 1990 года получил звание «супергастролёр» от газеты «Московский комсомолец».

Победное шествие артиста прервалось в 1993 году, когда «Маршал» распался, а сам Жуков переехал в США. До 1997-го артист предпринимал попытки завоевать аудиторию за рубежом, но потом всё же вернулся в Россию. В 1999-м Жуков даже выпустил пластинку «Возвращение», перезаписав собственные хиты в новых аранжировках. До 2005 года артист активно работал, записывая новые альбомы, но после этого взял восьмилетний перерыв. Его последний лонгплей D.I.S.C.O. вышел в 2013 году.

В 2017-м Жуков предпринимал попытки вернуться на сцену и записал дуэтные песни с Натальей Гулькиной из «Миража» и балериной Анастасией Волочковой.

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Участие в конкурсе «Суперстар»

Поклонники таланта Ромы Жукова никогда о нём не забывали, поэтому были рады его участию в телешоу «Суперстар: Возвращение» в 2022 году. Помимо него, в третий сезон также попали Роксана Бабаян, Ольга Зарубина, Катя Лель, Вячеслав Малежик и другие. Победителем сезона объявили Ольгу Зарубину, Жуков выбыл из шоу в 5-м выпуске. Впоследствии он рассказал онлайн-порталу «Вокруг-ТВ», что отнёсся к шоу как к части работы, поэтому не расстроился из-за вылета.

Личная жизнь: скандальный развод и молодая жена

Ходили слухи, что в годы популярности Жуков не стремился ограничить себя союзом с одной-единственной женщиной. По этой причине он впервые вступил в брак лишь в 2005 году уже в возрасте 42 лет. Его избранницей стала девушка на 12 лет младше. В браке с артистом Елена Жукова стала матерью семерых детей, каждый из которых рождался в разных городах, в том числе в Москве, Лондоне, Лимасоле, Лос-Анджелесе, Ницце, Сиднее и Мюнхене.

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Рома и Елена Жуковы

В 2012 году Жуковы потеряли пятилетнюю дочь в результате несчастного случая на детской площадке. Впоследствии Роман Жуков настоял на заведении уголовного дела, по итогам которого наказали чиновницу, не уследившую за состоянием детской площадки. Виновную осудили на три года условно и обязали выплатить семье моральную компенсацию, сумма которой не разглашалась.

Последний ребёнок Жуковых родился в 2015 году: мальчика назвали Стивен Энтони. После этого в семье наступил разлад. В 2017-м Жуков оставил супругу с семью детьми и уехал в Сочи, а в 2019-м пара объявила о разводе. Экс-возлюбленные разошлись не без взаимных обвинений. Елена Жукова обвиняла артиста в отсутствии финансовой поддержки, а он уличил её в измене с молодым музыкантом Юрием Титовым. Жуков даже требовал публичного теста на отцовство, но процедура не доказала неверности его бывшей супруги.

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Ольга Илларионова и Рома Жуков

Артист решил не ходить в холостяках и уже в 2020-м взял в жёны модель Ольгу Илларионову. Возлюбленных вновь разделила немалая разница в возрасте: супруга Жукова младше его на 25 лет.

Как и многие другие артисты 90-х, Роман Жуков не сумел удержать популярность и исчез, не сумев зацепить публику новыми хитами. Артист пытался оставаться на слуху, откровенно рассказывая о трудностях в браке, но отсутствие нового хитового материала сделало своё дело: сегодня о Жукове помнят лишь его преданные фанаты.

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