«Женоненавистник» против «Попрошайки»: что поссорило Киркорова и Успенскую

Обсуждения ссоры Филиппа Киркорова и Любови Успенской не утихают с 2023 года. Коллеги, некогда выступавшие на одной сцене, публично поссорились и обменялись взаимными исками о попытках опорочить деловую репутацию. «Рамблер» изучил историю конфликта и теперь рассказывает, с чего всё началось и кто победил в суде. Выбрать сторону и проголосовать за артиста, которого вы поддерживаете, можно в конце материала.

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Киркоров и Успенская до ссоры

Длительное время Филипп Киркоров и Любовь Успенская поддерживали тёплые отношения. Артисты выходили вместе на сцену, а в 2015-м даже записали дуэтную песню «Забываю». Первый раскол случился в 2017 году из-за караоке-клуба, открытого Успенской. Киркоров посчитал, что коллега украла его бизнес-проект, и попросил журналистов больше не упоминать её имя в своём присутствии. К тому же на открытии своего караоке-клуба артист знатно прошёлся по коллеге, заявив, что она «фальшивит». Успенская в ответ на это уличила Киркорова в зависти к тому, что её заведение приносит больший доход.

Спустя четыре года Успенская призналась в эфире телешоу «Ты не поверишь», что они с Киркоровым всё же заключили перемирие. Также музыканты пообещали друг другу больше никогда не ссориться.

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С чего всё началось и при чём тут певица Слава

Конфликт Успенской и Киркорова начался в 2023 году. Невольной зачинщицей послужила певица Слава. Артистка обратилась к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову, надеясь провести операцию на груди, и осталась недовольна результатом. В частности, певица надеялась на «простую подтяжку», но Хайдаров якобы «изуродовал её грудь», сделав её несимметричной. Слава даже заявляла, что у неё остался «мерзкий шрам», и подала на специалиста в суд. Любовь Успенская поддержала давнюю подругу: назвала хирурга «мясником» и призналась, что сама прошла через подобную травму.

За Хайдарова вступился его постоянный клиент Филипп Киркоров. Артист заявил, что Слава сама виновата в произошедшем, так как она не соблюдала клинические рекомендации и отказалась от реабилитации. В своих соцсетях Киркоров предложил коллеге «последить за своим поведением» и «не бурлить воду там, где не права».

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Именно это высказывание послужило началом для вражды между Успенской и Киркоровым. Королева шансона в интервью Алёне Жигаловой назвала коллегу «женоненавистником» и призвала его прекратить хвастаться своими ягодицами.

Мне стыдно за него. Неужели он не думает, что у него есть дети, которые видят, как он приходит на программы, снимает штаны и показывает свою задницу. Пусть откроет ещё передницу. Это недостойно!

Это, в свою очередь, не понравилось Киркорову. Артист счёл это клеветой и подал на Успенскую в суд, потребовав у неё 10 миллионов рублей. Пока продолжались заседания, Киркоров подкинул дров в огонь, назвав Успенскую «попрошайкой» в YouTube-шоу «Сплетни Шейкер». По словам артиста, он нередко делал коллеге подарки, после чего та начала «клянчить» у него «шмотки и подарки».

Суды Киркорова и Успенской: кто выиграл

Финальное заседание по иску Киркорова прошло в июле 2024-го: спустя полгода после конфликта. Суд частично удовлетворил иск артиста, заставив Успенскую выплатить пострадавшему 280 тысяч рублей. В своих соцсетях Киркоров высказался о победе так:

Идея Успенской, очевидно, была навеяна русской классической литературой: «Ах, Люба, как она сильна, коль чушь несёт на короля». Любовь Успенская не хотела извиняться как артист и человек, а теперь будет извиняться как субъект.

Данные о сумме моральной компенсации разнятся: представители Успенской заявляли РБК о том, что суд оценил честь и достоинство Киркорова всего в 70 тысяч рублей. Журналистка Алёна Жигалова, опубликовавшая интервью Успенской, также принесла извинения перед артистом.

Исполнительница «Кабриолета» не осталась в стороне и тоже потребовала компенсацию за слова о «попрошайничестве». Запрашиваемая ею сумма компенсации морального вреда не разглашалась. Басманный суд Москвы вернул этот иск, указав на ошибки в подсудности. Успенская не сдалась и обратилась в Городской суд, потребовав с Киркорова 90 тысяч рублей за попытку опорочить её деловую репутацию. Этот иск прошёл более удачно: Успенская получила свою компенсацию, а апелляцию Киркорова отклонили.

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Отношения Киркорова и Успенской сегодня

К 2026 году отношения Филиппа Киркорова и Любови Успенской так и не наладились. Конфликт заиграл новыми красками после того, как о примирении с королём российской эстрады заявила Слава. В апреле 2026-го стало известно, что из-за этого бывшие подруги поссорились: Успенская даже позвонила Славе и заявила, что «никогда её не простит».

Тем не менее королева русского шансона призналась в эфире телепрограммы «Ты не поверишь», что готова обсудить с Киркоровым примирение. Делать первый шаг Успенская не готова и надеется, что инициатором примирения станет её старый друг. Но исполнитель хита «Атлантида», наоборот, продолжает отзываться об Успенской исключительно в негативном ключе. Поэтому поклонникам пока не стоит рассчитывать на их примирение.

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