«Не будь как все»: Баста и Гуф объяснили, как остаться собой

Баста и Гуф — «Как сам»: текст песни, интересные факты, клип, слушать трек
«Как сам» — трек из альбома «Баста/Гуф 2026», который вышел 17 апреля 2026 года. Вместо демонстративной рэперской уверенности здесь звучит спокойный разговор о взрослении, ошибках и попытке не потерять себя среди чужих ожиданий. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса.
Баста и Гуф — «Как сам»: текст песни
[Куплет 1: Баста]
Никогда не гнался за дешёвым флексом
Делал темы с теми, с кем спелся
Никогда не верил тем, кто говорил мне, что невозможно успеть всё
Не смейся, но я сто раз по сто успел всё
Одновременно тысяча дел, я один — это сто коллег
Конструктивный аутист, мистер СДВГ
Мои субличности — это пять пальцев на руке
И они держат моё эго в кулаке
Годы летят, но я поставил на стоп возраст
Голоса в моей голове спелись, и теперь это стройный госпел
Я заплетаю своей младшей тёзке косу
Я счастлив, что мечта осуществилась, и я смог всё
Банально, да, но лучший способ изменить мир — измениться
Прости меня, я забыл извиниться
Став старше, многое переосмыслил
Спасибо, я сегодня чистый
Новый виток: сквады, тусы, смена поколений
Брат, я вижу в этом только плюсы
Молодые бьются за первые места в топах
А я помню, как сводил на голимых колонках альбомы года
Работал много, бессонница у компа
Бро, увидишь, две тысячи восьмой будет переломным
Спустя годы, мы так же ждём тебя на входе
Мы соберёмся вместе, чтобы спеть хором
У психолога аншлаг, запись вперёд на месяц
Взрослые дети, чтобы повзрослеть, им нужно разобраться с детством
Причины следствий нужно прожить то
Что им досталось от родителей в наследство
Список претензий. Походу, Бог устал от этого спама
Ну хотя бы попытайся что-то сделать сам, а?
Боль внутри — это трудно принять
Трудно пройти, но ты сможешь, я держу пари
Что ляжет на весы, когда буду на небесах
Решим потом, а пока мы сводим в треки голоса
Помни, что в самом сложном главное — простота
Не будь как все, пацан, будь как сам
[Припев: Баста]
(Как сам?)
Что нам готовят на сегодня небеса?
Близкие пусть помогут, как тогда, когда был слаб
Остался тем, кем в начале был
Братья, я добился того, о чём мечтали мы
(Как сам?)
Пишу сейчас, как тогда писал
И сквозь года я слышу ваши голоса
Останься тем, кем в начале был
Братка, добейся того, о чём мечтали мы
(Как сам?)
Что нам готовят на сегодня небеса?
Близкие пусть помогут, как тогда, когда был слаб
Остался тем, кем в начале был
Братья, я добился того, о чём мечтали мы
(Как сам?)
Пишу сейчас, как тогда писал
И сквозь года я слышу ваши голоса
Останься тем, кем в начале был
Братка, добейся того, о чём мечтали мы
[Куплет 2: Гуф]
Постоянно старался оставаться в тени
Пацаны звали на разные темы, где теперь они?
Постоянно выбирал обходные пути
Было крайне опасно, но мы умудрялись шутить
Старшие говорили: «Надо подтянуть штаны
Купить кожанку и вытащить серёжку из уха»
За походку мне накинули погремуху
С тех пор и по сей день — я остаюсь Гуфом
Я был единственный рэпер на районе
Сейчас я понимаю, насколько тогда повезло мне
Ко мне никто из братвы не относился серьёзно
Спасибо, я сегодня взрослый
В двухтысячном мой первый трек поставили на радио
Я офигел в тот день и подумал: с меня хватит
Нет, мы просто начали…
И следующие семь лет у меня были украдены
Потом искусственная смерть три раза
Я не спал две недели, соединял вместе фразы
Записал «Город дорог», отлежал два месяца в дурке
Вышел и встретил Айзу
Влюбился сразу, она была очень классная
Ещё не понимала, с кем тогда связывается
Сколько она со мной настрадалась
И в том, что мы расстались, я виноват сам, каюсь
Проехали, бывает, это жизнь, а **** [а что]
Но не дай Бог что, за неё любого порву я
Она ближе для меня, чем бывшая жена
У неё как-то получилось поднять меня со дна
Я обожаю свою жизнь при любых раскладах, правда
Я не строю планов на послезавтра
Мама говорила, что не дотяну до тридцатки
А мне через четыре года шестой десяток
Лёша Долматов, пацан из центра Москвы
Двигаюсь аккуратно, поэтому ещё жив
Я смотрю на мир реально, но верю в чудеса
Не будь как все, будь как сам
[Припев: Баста]
(Как сам?)
Что нам готовят на сегодня небеса?
Близкие пусть помогут, как тогда, когда был слаб
Остался тем, кем в начале был
Братья, я добился того, о чём мечтали мы
(Как сам?)
Пишу сейчас, как тогда писал
И сквозь года я слышу ваши голоса
Останься тем, кем в начале был
Братка, добейся того, о чём мечтали мы
(Как сам?)
Что нам готовят на сегодня небеса?
Близкие пусть помогут, как тогда, когда был слаб
Остался тем, кем в начале был
Братья, я добился того, о чём мечтали мы
(Как сам?)
Пишу сейчас, как тогда писал
И сквозь года я слышу ваши голоса
Останься тем, кем в начале был
Братка, добейся того, о чём мечтали мы
Баста и Гуф — «Как сам»: история создания
«Как сам» вошла в альбом «Баста/Гуф 2026» — вторую совместную пластинку Басты и Гуфа после релиза 2010 года. На этом треке артисты не столько вспоминают старые времена, сколько говорят о том, что человек выносит из собственного пути: ошибки, опыт, чужие советы и привычку сверяться с собой. Название звучит почти разговорно, но в нём спрятана главная мысль песни: не копировать чужой маршрут, а прокладывать свой.
Участие в создании композиции приняли Василий Вакуленко, Алексей Долматов и Александр Корнуков. Вакуленко — настоящее имя Басты, Долматов — настоящее имя Гуфа. Аранжировка «Как сам» построена без перегруза: мягкий бит, спокойная клавишная основа и ровный темп оставляют место для текста. Музыка не тянет внимание на себя, а держит разговорную интонацию Басты и Гуфа. Поэтому трек звучит не как жёсткий уличный номер, а как неторопливый разговор с человеком, которому хотят передать личный опыт.
В куплете Басты звучит тема внутренней работы над собой. Он говорит о возрасте, смене поколений, психологии, ответственности и попытке разобраться с тем, что человек получает от семьи и прошлого опыта. Поэтому «Как сам» не выглядит мотивационной песней в лоб. Скорее это разговор старшего с младшим: без позы учителя, но с пониманием, что некоторые ошибки лучше заметить раньше.
Гуф в этом треке работает иначе. Его часть больше похожа на поток воспоминаний: он возвращается к ранним записям, друзьям, первому ощущению рэпа и голосам людей, которые остались в прошлом. Баста смотрит на себя сегодняшнего и говорит о выводах, а Гуф будто проверяет, сохранился ли в нём тот человек, с которого всё начиналось.
Баста и Гуф — «Как сам»: интересные факты
Главная фраза песни — совет не быть «как все», а быть «как сам». В ней нет сложной философии, но именно поэтому она легко считывается. Трек говорит о самостоятельности простыми словами: можно слушать близких, помнить прошлое и признавать ошибки, но всё равно выбирать собственную форму жизни.
Песня также возвращает слушателя к началу пути артистов. Баста вспоминает время, когда сам разбирался со звуком, записывал первые треки и учился превращать свои мысли в песни. Гуф отвечает этой теме по-своему: через память о людях, которые были рядом, когда всё только начиналось. Так «Как сам» превращается не в ностальгию ради ностальгии, а в разговор о том, как пройти долгий путь и не потерять исходную точку.
Строки про «конструктивного аутиста» звучат не как шутка и не как диагноз, а как личный термин артиста. В интервью «Афише Daily» в 2026 году Василий Вакуленко объяснял, что так называет человека, который может действовать и оставаться продуктивным, даже если внутри закрыт и переживает сложные состояния.
В песне есть и более болезненная личная линия — воспоминание Гуфа об отношениях с Айзой. Это один из самых известных романов в истории российского рэпа: Алексей Долматов и Айза познакомились в середине 2000-х, позже поженились, а в 2010 году у них родился сын Сами. Их брак закончился разводом в 2013 году, но в публичном поле эта история ещё долго оставалась важной частью биографии Гуфа.
В этих строках Гуф говорит о себе жёстко и без попытки переложить вину. За нежностью и харизмой, о которых он вспоминает, стояли зависимость, нестабильность и постоянные эмоциональные качели. Долматов прямо признавал, что одной из главных причин развода стали его измены и исчезновения из дома.
Айза отреагировала на эти строки тепло. Она написала, что слушает песню в слезах, и подчеркнула: они с Алексеем больше не муж и жена, но всё равно остаются близкими людьми и семьёй.
Баста и Гуф — «Как сам»: клип
У песни есть официальный клип. Его снял Стас Иванов, а вторым режиссёром стала Ольга Байчер Рощина. Главную роль сыграл Слава Копейкин — тот же актёр должен исполнить молодого Басту в биографическом фильме «Баста. Начало игры», премьера которого ожидается до конца 2026 года. По сюжету байопика будущий артист ищет свой голос, сталкивается с конкурентами и семейными испытаниями, поэтому появление Копейкина в клипе выглядит не случайным совпадением, а частью общей истории вокруг раннего Басты.
Сам клип тоже построен вокруг начала пути. Герой Копейкина — молодой музыкант, который пытается найти свой голос и сталкивается с недоверием и враждебно настроенными конкурентами. В кадре есть напряжение криминальной истории: атмосфера всё время держит ощущение проверки на прочность.
Баста и Гуф появляются как взрослые фигуры, которые уже прошли этот путь и теперь будто смотрят на него со стороны. Это помогает зрителю взглянуть на историю с высоты зрелой личности, которая уже понимает, как оставаться верным себе.