«Не будь как все»: Баста и Гуф объяснили, как остаться собой

«Как сам» — трек из альбома «Баста/Гуф 2026», который вышел 17 апреля 2026 года. Вместо демонстративной рэперской уверенности здесь звучит спокойный разговор о взрослении, ошибках и попытке не потерять себя среди чужих ожиданий. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса.

© Соцсети Басты и Гуфа

Баста и Гуф — «Как сам»: текст песни

[Куплет 1: Баста]

Никогда не гнался за дешёвым флексом

Делал темы с теми, с кем спелся

Никогда не верил тем, кто говорил мне, что невозможно успеть всё

Не смейся, но я сто раз по сто успел всё

Одновременно тысяча дел, я один — это сто коллег

Конструктивный аутист, мистер СДВГ

Мои субличности — это пять пальцев на руке

И они держат моё эго в кулаке

Годы летят, но я поставил на стоп возраст

Голоса в моей голове спелись, и теперь это стройный госпел

Я заплетаю своей младшей тёзке косу

Я счастлив, что мечта осуществилась, и я смог всё

Банально, да, но лучший способ изменить мир — измениться

Прости меня, я забыл извиниться

Став старше, многое переосмыслил

Спасибо, я сегодня чистый

Новый виток: сквады, тусы, смена поколений

Брат, я вижу в этом только плюсы

Молодые бьются за первые места в топах

А я помню, как сводил на голимых колонках альбомы года

Работал много, бессонница у компа

Бро, увидишь, две тысячи восьмой будет переломным

Спустя годы, мы так же ждём тебя на входе

Мы соберёмся вместе, чтобы спеть хором

У психолога аншлаг, запись вперёд на месяц

Взрослые дети, чтобы повзрослеть, им нужно разобраться с детством

Причины следствий нужно прожить то

Что им досталось от родителей в наследство

Список претензий. Походу, Бог устал от этого спама

Ну хотя бы попытайся что-то сделать сам, а?

Боль внутри — это трудно принять

Трудно пройти, но ты сможешь, я держу пари

Что ляжет на весы, когда буду на небесах

Решим потом, а пока мы сводим в треки голоса

Помни, что в самом сложном главное — простота

Не будь как все, пацан, будь как сам

[Припев: Баста]

(Как сам?)

Что нам готовят на сегодня небеса?

Близкие пусть помогут, как тогда, когда был слаб

Остался тем, кем в начале был

Братья, я добился того, о чём мечтали мы

(Как сам?)

Пишу сейчас, как тогда писал

И сквозь года я слышу ваши голоса

Останься тем, кем в начале был

Братка, добейся того, о чём мечтали мы

(Как сам?)

Что нам готовят на сегодня небеса?

Близкие пусть помогут, как тогда, когда был слаб

Остался тем, кем в начале был

Братья, я добился того, о чём мечтали мы

(Как сам?)

Пишу сейчас, как тогда писал

И сквозь года я слышу ваши голоса

Останься тем, кем в начале был

Братка, добейся того, о чём мечтали мы

[Куплет 2: Гуф]

Постоянно старался оставаться в тени

Пацаны звали на разные темы, где теперь они?

Постоянно выбирал обходные пути

Было крайне опасно, но мы умудрялись шутить

Старшие говорили: «Надо подтянуть штаны

Купить кожанку и вытащить серёжку из уха»

За походку мне накинули погремуху

С тех пор и по сей день — я остаюсь Гуфом

Я был единственный рэпер на районе

Сейчас я понимаю, насколько тогда повезло мне

Ко мне никто из братвы не относился серьёзно

Спасибо, я сегодня взрослый

В двухтысячном мой первый трек поставили на радио

Я офигел в тот день и подумал: с меня хватит

Нет, мы просто начали…

И следующие семь лет у меня были украдены

Потом искусственная смерть три раза

Я не спал две недели, соединял вместе фразы

Записал «Город дорог», отлежал два месяца в дурке

Вышел и встретил Айзу

Влюбился сразу, она была очень классная

Ещё не понимала, с кем тогда связывается

Сколько она со мной настрадалась

И в том, что мы расстались, я виноват сам, каюсь

Проехали, бывает, это жизнь, а **** [а что]

Но не дай Бог что, за неё любого порву я

Она ближе для меня, чем бывшая жена

У неё как-то получилось поднять меня со дна

Я обожаю свою жизнь при любых раскладах, правда

Я не строю планов на послезавтра

Мама говорила, что не дотяну до тридцатки

А мне через четыре года шестой десяток

Лёша Долматов, пацан из центра Москвы

Двигаюсь аккуратно, поэтому ещё жив

Я смотрю на мир реально, но верю в чудеса

Не будь как все, будь как сам

[Припев: Баста]

(Как сам?)

Что нам готовят на сегодня небеса?

Близкие пусть помогут, как тогда, когда был слаб

Остался тем, кем в начале был

Братья, я добился того, о чём мечтали мы

(Как сам?)

Пишу сейчас, как тогда писал

И сквозь года я слышу ваши голоса

Останься тем, кем в начале был

Братка, добейся того, о чём мечтали мы

(Как сам?)

Что нам готовят на сегодня небеса?

Близкие пусть помогут, как тогда, когда был слаб

Остался тем, кем в начале был

Братья, я добился того, о чём мечтали мы

(Как сам?)

Пишу сейчас, как тогда писал

И сквозь года я слышу ваши голоса

Останься тем, кем в начале был

Братка, добейся того, о чём мечтали мы

Баста и Гуф — «Как сам»: история создания

«Как сам» вошла в альбом «Баста/Гуф 2026» — вторую совместную пластинку Басты и Гуфа после релиза 2010 года. На этом треке артисты не столько вспоминают старые времена, сколько говорят о том, что человек выносит из собственного пути: ошибки, опыт, чужие советы и привычку сверяться с собой. Название звучит почти разговорно, но в нём спрятана главная мысль песни: не копировать чужой маршрут, а прокладывать свой.

Участие в создании композиции приняли Василий Вакуленко, Алексей Долматов и Александр Корнуков. Вакуленко — настоящее имя Басты, Долматов — настоящее имя Гуфа. Аранжировка «Как сам» построена без перегруза: мягкий бит, спокойная клавишная основа и ровный темп оставляют место для текста. Музыка не тянет внимание на себя, а держит разговорную интонацию Басты и Гуфа. Поэтому трек звучит не как жёсткий уличный номер, а как неторопливый разговор с человеком, которому хотят передать личный опыт.

В куплете Басты звучит тема внутренней работы над собой. Он говорит о возрасте, смене поколений, психологии, ответственности и попытке разобраться с тем, что человек получает от семьи и прошлого опыта. Поэтому «Как сам» не выглядит мотивационной песней в лоб. Скорее это разговор старшего с младшим: без позы учителя, но с пониманием, что некоторые ошибки лучше заметить раньше.

Гуф в этом треке работает иначе. Его часть больше похожа на поток воспоминаний: он возвращается к ранним записям, друзьям, первому ощущению рэпа и голосам людей, которые остались в прошлом. Баста смотрит на себя сегодняшнего и говорит о выводах, а Гуф будто проверяет, сохранился ли в нём тот человек, с которого всё начиналось.

Баста и Гуф — «Как сам»: интересные факты

Главная фраза песни — совет не быть «как все», а быть «как сам». В ней нет сложной философии, но именно поэтому она легко считывается. Трек говорит о самостоятельности простыми словами: можно слушать близких, помнить прошлое и признавать ошибки, но всё равно выбирать собственную форму жизни.

Песня также возвращает слушателя к началу пути артистов. Баста вспоминает время, когда сам разбирался со звуком, записывал первые треки и учился превращать свои мысли в песни. Гуф отвечает этой теме по-своему: через память о людях, которые были рядом, когда всё только начиналось. Так «Как сам» превращается не в ностальгию ради ностальгии, а в разговор о том, как пройти долгий путь и не потерять исходную точку.

Строки про «конструктивного аутиста» звучат не как шутка и не как диагноз, а как личный термин артиста. В интервью «Афише Daily» в 2026 году Василий Вакуленко объяснял, что так называет человека, который может действовать и оставаться продуктивным, даже если внутри закрыт и переживает сложные состояния.

В песне есть и более болезненная личная линия — воспоминание Гуфа об отношениях с Айзой. Это один из самых известных романов в истории российского рэпа: Алексей Долматов и Айза познакомились в середине 2000-х, позже поженились, а в 2010 году у них родился сын Сами. Их брак закончился разводом в 2013 году, но в публичном поле эта история ещё долго оставалась важной частью биографии Гуфа.

В этих строках Гуф говорит о себе жёстко и без попытки переложить вину. За нежностью и харизмой, о которых он вспоминает, стояли зависимость, нестабильность и постоянные эмоциональные качели. Долматов прямо признавал, что одной из главных причин развода стали его измены и исчезновения из дома.

Айза отреагировала на эти строки тепло. Она написала, что слушает песню в слезах, и подчеркнула: они с Алексеем больше не муж и жена, но всё равно остаются близкими людьми и семьёй.

Баста и Гуф — «Как сам»: клип

У песни есть официальный клип. Его снял Стас Иванов, а вторым режиссёром стала Ольга Байчер Рощина. Главную роль сыграл Слава Копейкин — тот же актёр должен исполнить молодого Басту в биографическом фильме «Баста. Начало игры», премьера которого ожидается до конца 2026 года. По сюжету байопика будущий артист ищет свой голос, сталкивается с конкурентами и семейными испытаниями, поэтому появление Копейкина в клипе выглядит не случайным совпадением, а частью общей истории вокруг раннего Басты.

Сам клип тоже построен вокруг начала пути. Герой Копейкина — молодой музыкант, который пытается найти свой голос и сталкивается с недоверием и враждебно настроенными конкурентами. В кадре есть напряжение криминальной истории: атмосфера всё время держит ощущение проверки на прочность.

Баста и Гуф появляются как взрослые фигуры, которые уже прошли этот путь и теперь будто смотрят на него со стороны. Это помогает зрителю взглянуть на историю с высоты зрелой личности, которая уже понимает, как оставаться верным себе.

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