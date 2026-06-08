Гагарина и Лазарев объяснили, почему их считают «капризными звёздами»

Полина Гагарина и Сергей Лазарев ответили на мнение из сети о том, что их считают капризными звёздами. Лазарев сначала попытался перевести всё в шутку, согласившись с этим, а затем уже серьёзно пояснил, что речь не о капризах, а о требовательности к себе и окружающим, причём исключительно в рабочем процессе.

© Соцсети Полины Гагариной

Именно потому что мы такие, мы и имеем то, что имеем — мы одни из самых гастролирующих артистов в стране, наши песни регулярно попадают на первые позиции всевозможных чартов, и это происходит уже на протяжении двадцати с лишним лет.

Гагарина поддержала коллегу в той же тональности: сначала с юмором согласилась с формулировкой, а затем пояснила, что их профессия требует выходить на сцену при любом настроении, самочувствии и усталости, чтобы дарить зрителю праздник. По её словам, команды артистов понимают этот темп и работают с ними уже по 10–15 лет. Слова артистов приводит онлайн-издание Hello Magazine.

Когда Лазарев напомнил о двадцати с лишним годах в профессии, Гагарина иронично отреагировала на «страшные цифры», но он подчеркнул, что именно многолетний труд и стоит за их результатом.

Полина Гагарина стала известна после победы на «Фабрике звёзд-2» в 2003 году, затем стала призёром «Новой волны», а в 2015-м заняла второе место на «Евровидении». В 2024 году она получила звание народной артистки Республики Башкортостан, в 2026-м победила в шоу «Маска». Гагарина неоднократно становилась лауреатом «Золотого граммофона», в том числе за песни «Спектакль окончен», «Нет» и «Драмы больше нет».

Сергей Лазарев начинал выступать как участник группы Smash!!, а позже выстроил сольную карьеру. Он дважды занимал третье место на «Евровидении» — в 2016 и 2019 годах, побеждал в «Танцах со звёздами» в 2021-м и в шоу «Маска» в 2023-м. Лазарев также становился лауреатом «Золотого граммофона», в том числе за песни «Это всё она», «Так красиво» и «В самое сердце».

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