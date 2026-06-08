Мадонна призвала фанатов отказаться от телефонов на концертах

Мадонна призвала поклонников убрать телефоны во время живых выступлений. Высказывание прозвучало после премьеры Confessions II — The Film и серии выступлений перед релизом нового альбома.

© Соцсети Мадонны

Комментарий был сделан Мадонной в нью-йоркском Beacon Theater на Манхэттене, где прошла премьера фильма Confessions II — The Film. После показа состоялась сессия вопросов и ответов с певицей и режиссерским дуэтом TORSO — Дэвидом Торо и Соломоном Чейзом.

В разговоре артистка вспомнила свое неожиданное появление на концерте Сабрины Карпентер на фестивале Coachella. По словам Мадонны, вместо лиц она увидела море телефонов. Исполнительница объяснила, что у современных людей появилась постоянная потребность всё документировать, и это мешает живому контакту между артистом и аудиторией.

Уберите свои чертовы телефоны и общайтесь.

Мадонна добавила, что танец для неё всегда был глубоким общим опытом, который невозможно пережить через экран смартфона. Цитату артистки привёл Variety.

Альбом Confessions II запланирован к выходу 3 июля. Мадонна уже представила три трека: I Feel So Free, Bring Your Love и Love Sensation. Пластинку записали совместно со Стюартом Прайсом — тем же продюсером, с которым Мадонна работала над Confessions On A Dance Floor в 2005 году.

Мадонна — американская певица, автор песен, актриса и одна из самых влиятельных поп-артисток в истории. Она начала карьеру в начале 1980-х и стала мировой звездой благодаря хитам Like a Virgin, Material Girl, La Isla Bonita, Vogue, Frozen, Music и Hung Up. За десятилетия на сцене Мадонна не раз меняла музыкальный стиль и визуальный образ, повлияла на поп-культуру, моду и музыкальные клипы, а также получила неофициальный титул «королевы поп-музыки».

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