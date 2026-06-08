6 июня 2026 года в столичной Live Арене прошла 21-я церемония вручения «Премии Муз-ТВ». В этот раз музыкальное шоу получило название «Движение». В основу концепции организаторы положили тему развития, стремления вперёд, новых ориентиров и поиска своего направления. Атмосферу вечера в самом начале создали диджеи Руденко и Грув, а концертный блок стартовал с выступления Zivert и Icegergert: артисты исполнили трек «Банк». Ведущими церемонии стали Лера Кудрявцева, Николай Басков, Владимир Маркони, Регина Тодоренко, Марина Кравец, Дмитрий Масленников и Ваня Дмитриенко.

Кто оказался в центре внимания

Одним из главных итогов премии стала победа Вани Дмитриенко. В категории «Лучший исполнитель» он обошёл Диму Билана, Сергея Лазарева, Филиппа Киркорова и Леонида Агутина. Однако этим его успех в тот вечер не ограничился: вместе с Аней Пересильд артист получил награду в номинации «Лучший дуэт». Победу им принесла композиция «Силуэт».

Zivert стала артисткой с наибольшим числом наград на этой церемонии. Певица получила сразу три тарелки: в номинации «Лучшая исполнительница», за сольный концерт «Где-то в ретро» и за песню «Банк», записанную совместно с Icegergert. Для премии такой результат стал заметным событием: ранее ни один артист не получал столько номинаций за один год.

Сергей Лазарев также покинул церемонию с наградами. Его клип «Если бы я мог», который режиссёр Саша Сахарная сняла на песню Евы Власовой, признали лучшим видео. Ещё одну победу артисту принёс тур «Шоумен» — он стал лучшим в категории концертных туров.

Список победителей «Премии Муз-ТВ 2026»

Отдельные награды распределились между работами в разных жанрах: «Горький дождь» Димы Билана назвали лучшим лирическим видео, клип Клавы Коки «Сплетни. Шум. Лук» — лучшим танцевальным. В концертном блоке отметили сразу два проекта: тур Сергея Лазарева «Шоумен» и сольный концерт Zivert «Где-то в ретро».

В альбомной номинации победила группа «Моя Мишель» с пластинкой «Ангелы и не очень», лучшей группой стали рокеры The Hatters. Звание «Прорыв года» досталось инди-фолк-проекту «Бонд с кнопкой», награду «Лучшая в сети» получила Мари Краймбрери, а лучшей cover-версией признали «Один в поле воин» Полины Гагариной.

Специальные статуэтки тоже нашли своих героев: Icegergert получил награду как «Выбор VK Музыки», группа «Кино» — как «Голос поколения», Филипп Киркоров — в номинации «Ренессанс года». Леонида Агутина отметили за вклад в развитие популярной музыки, Александра Зацепина — за вклад в развитие культуры.

Специальные награды и неожиданные эпизоды

Отдельный эмоциональный акцент вечера был связан с Александром Зацепиным: в марте 2026-го композитору исполнилось 100 лет. Приз за вклад в развитие культуры за него приняла режиссёр-постановщик Муза Ли.

Филипп Киркоров, ставший обладателем награды «Ренессанс года», превратил появление на сцене в небольшой ироничный номер. Принимая тарелку, артист пошутил: «Держу нос по ветру!» А Николай Басков в ответ провёл параллель между ним и Майклом Джексоном.

Полина Гагарина оказалась триумфатором в номинации за лучшую cover-версию. Артистка перепела песню Bearwolf «Один в поле воин» в проекте Муз-ТВ «Битва поколений». «Меня заставили сделать этот кавер, но я не пожалела», — цитирует певицу «Комсомольская правда».

Итог: чем запомнилась премия

Премия Муз-ТВ — старейшая российская музыкальная телепремия: её история ведётся с 2003 года. Номинантов, как и прежде, определяют экспертное жюри и зрительское голосование. Церемония 2026 года в первую очередь запомнилась тремя победами Zivert и успехом Вани Дмитриенко. А специальные награды сделали вечер не только торжественным, но и более душевным.

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